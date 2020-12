Elba Ramalho se pronuncia após festa em sua casa ser interrompida pela polícia

30/12/2020 | 12:10



Em meio ao fim do ano, muitos famosos foram criticados por fazerem celebrações em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo o Jornal da Manhã, da Rede Globo, na última terça-feira, dia 29, uma festa com 700 pessoas que acontecia na casa de Elba Ramalho, em Trancoso, na Bahia, foi interrompida pela polícia. A cantora, porém, alega que não estava no imóvel na ocasião e não sabia do evento.

Em vídeo publicado em seu Instagram, Elba fez um apelo para que as pessoas e a mídia não a julgassem e contou que sempre aluga sua casa no período entre o Natal e o Ano Novo:

- A minha casa está alugada e eu não sabia que estava tendo uma festa nessa proporção. No momento da festa eu estava na igreja, na missa. É chato, porque nós artistas precisamos dar exemplo, eu sou muito responsável com a minha vida e com a vida dos outros. Eu não sei quem vai responder por isso. A polícia parou a festa que estava acontecendo na minha casa, mas não foi uma festa feita por mim, eu não estava presente, eu nem sabia dessa festa.

A cantora também revelou que visitou a casa horas antes da festa, levou máscaras e conversou com seus funcionários, que avisaram que estava tudo bem. Ela alega que os inquilinos não estavam no local no momento de sua visita.