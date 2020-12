Lívia Andrade se pronuncia após ser chamada de amante de Marcos Araújo, empresário de Gusttavo Lima

30/12/2020 | 11:10



As redes sociais acompanharam de perto a confusão envolvendo o suposto novo namorado da apresentadora Lívia Andrade. Segundo informações do jornal Extra, Lívia estaria namorando Marcos Araújo, dono da AudioMix e empresário de Gusttavo Lima. Nenhum dos dois falou publicamente sobre o romance, mas a ex-esposa de Marcos, Pétala Barreiros, se manifestou sobre o assunto em seus Stories do Instagram.

- Eu não vou desmentir, e também não entendi por que essa história veio à tona agora, se aconteceu ano passado. Foi um dos motivos que me levou a terminar o meu relacionamento, mas só um dos vários motivos, afirmou.

Depois disso, diversos rumores começaram a surgir na internet. Após inúmeros boatos, Pétala retornou aos seus Stories para fazer sérias acusações contra o ex-marido, com quem teve dois filhos: Lorenzo e Lucas.

- Vim compartilhar com vocês tudo que vem acontecendo comigo desde os meus 14 anos [de idade]. [...] Você lembra que quando eu tinha 14 anos [falando para Marcos] eu não tinha maturidade, não tinha entendimento, e a única coisa que eu fiz foi me esconder? Agora eu não sou mais essa menina e eu vou me pronunciar. Por onde você quer começar? Sobre os posts em relação ao financeiro, a juíza determinou em 2015 que fosse pago esse valor para o Lorenzo, de pensão alimentícia. Ele não paga por livre e espontânea vontade, ele paga porque senão ele seria preso.

Aqui, a influenciadora cita uma das publicações recentes do empresário no Instagram, onde ele compartilha comprovantes de pagamentos no valor de 17 mil reais para rebater alguns argumentos de Pétala, que afirmou que os filhos não receberiam atenção suficiente do pai.

Sempre prezei pela discrição e não gosto de expor a minha vida pessoal. Mas primo pela transparência e justiça. Não é justo ver tudo e qualquer tipo de exposição mentirosa e equivocada. Não é justo diante dos meus filhos, para quem ofereço e proporciono tudo com amor. Arco com minhas responsabilidades como pensão além de moradia, escola, plano de saúde para as mães e meus filhos. Caso haja interesse, procurem a minha assessoria jurídica, eles podem comprovar todos os outros boletos e contas pagas. Calúnia e outras questões estão sendo resolvidas na Justiça. Lamento esse tipo de exposição.

A influencer, então, alega que possui mais de uma ação contra o ex-marido na Justiça.

- Agora, usando a palavra justiça que você usou no seu post... Eu não imaginei que você gostaria de falar sobre isso. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Você quer começar pelo processo de estupro quando eu tinha 14 anos [de idade] ou pela Lei Maria da Penha sobre as agressões físicas? Tem também o processo onde eu peço auxílio para o Lucas e para mim, porque o Marcos nunca permitiu que eu estudasse ou trabalhasse, porque ele tinha um ciúmes doentio, e qualquer coisa que eu fizesse, ele não aceitava.

Depois, Lívia Andrade resolveu se pronunciar por ter sido envolvida na situação - muito pela repercussão dos internautas. Também nos Stories, a apresentadora explicou que nunca expôs a sua vida pessoal e nenhum de seus relacionamentos, portanto, não aceitaria ser cobrada agora. Além disso, Lívia falou sobre alguns acontecimentos na vida de Pétala e revelou que entrou com um processo contra a influenciadora.

- Fui acusada, fui julgada, condenada... Por ser amante, por ser pivô de uma separação. Oi? Ã" florzinha, deixa eu explicar uma coisa para você. [falando para Pétala]. Eu, para poder me defender, para tentar entender onde é que tinham me botado, fui pesquisar a sua vida. Eu também sou mulher, eu também tenho os meus problemas, as minhas ansiedades, e nem por isso eu venho aqui me vitimizar para vocês, ou usar de uma situação para sensibilizar vocês. Isso ficou um pouco sério demais, por isso, eu precisei sim acionar advogados.

A modelo afirmou que a ex-esposa de Marcos passou por traumas e que foi amante dele enquanto o empresário era casado com outra mulher.

- A florzinha, sim, foi amante do cidadão. Sim, a florzinha que me acusa de ser amante. Ela, sim, foi amante. E isso a gente tem como provar, tá? Quando a florzinha se envolveu lá com o cidadão, o cidadão tinha uma esposa, que também tinha um filho que era pequeno. Outra mulher com uma criança pequena, e a novinha foi lá e... e se pegaram lá. Todo mundo tem problema, todo mundo já teve algum trauma na vida, e realmente essa mulher já passou por situações bem difíceis na adolescência. O pai foi preso por assaltar joalheria, foi um caso que foi até para a televisão. Ela engravidou super jovem. Então, várias coisas bem complicadas para uma menina.

E ainda se disse confusa com algumas das alegações de Pétala.

- A família todinha viajaram o mundo todo, foram para lugares maravilhosos, no luxo, no glamour. Tomaram muito vinho caro, era muito camarote, era muita festa, muita babação de ovo de artista, muito jantar. Todo mundo junto. Então é essa parte, que para mim, é um pouco confusa. Tem que ter um mínimo de coerência. [...] Fala para a gente, florzinha, sobre a venda de roupa falsificada. Tem uns documentos aqui falando sobre venda de roupa falsificada. Teve notificação, negócio de Justiça e tudo mais.

Por fim, Lívia abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram para que seus seguidores enviassem questões sobre o assunto. Até o momento da publicação desta matéria, a apresentadora não publicou nenhuma resposta na rede social.

Parece que essa história ainda vai render, não é?