5 recursos avançados para curtir mais o Spotify

Marcella Blass

Do 33Giga



30/12/2020 | 10:18



Ir além do básico na hora de usar um serviço é uma boa pedida para deixar a experiência muito mais satisfatória. No caso do Spotify, muita gente não faz ideia da existência de alguns recursos avançados, que podem ajudar o usuário a aproveitar o streaming ao máximo.

Pensando nisso, o 33Giga te mostra, abaixo, cinco desses truques. Os tutoriais foram feitos no app para Android e desktop, mas são semelhantes na versão para iPhone

1 – Lista de reprodução

O recurso funciona como uma fila de espera que mostra qual é a ordem que as músicas serão tocadas. Aqui, além de conferir a sequência, você pode movimentar as músicas para cima e para baixo para criar sua própria ordem de produção. É possível também adicionar ou remover faixas da lista, para ouvir (ou não) qualquer título sem sair da playlist ou álbum atual.

Para visualizar sua lista de reprodução, basta abrir a música que está ouvindo no momento. O recurso estará no canto inferior direito, no símbolo dos três riscos com o triângulo.

Para acrescentar uma faixa, vá até as três bolinhas ao lado dela e toque em Adicionar à fila.

Para remover, marque o círculo vazio ao lado da música. Depois, toque em Remover.

2 – Histórico

Ainda dentro da lista de reprodução, é possível conferir uma página com as últimas 50 músicas que você ouviu no Spotify. A listagem está disponível na aba Histórico. Contudo, esse recurso é acessível apenas na versão desktop do serviço de streaming (disponível aqui para download).

3 – AutoPlay

Por padrão, quando um álbum ou playlist termina, o Spotify dá um stop na reprodução. Mas, com o recurso Autoplay ativado, o serviço vai começar a tocar automaticamente uma seleção de músicas parecida com as que você estava ouvindo. Para ativá-lo no celular, basta ir ao Início, clicar em Configurar e ativar a opção na área Reprodução.

Já no computador, clique na setinha ao lado do seu nome, na parte superior da tela e selecione Preferências. No pé da página, basta ativar o botão do AutoPlay.

4 – Economia de Dados

Para quem ouve o conteúdo do Spotify especialmente por meio das redes móveis (3G/4G), vale a pena ativar a função Economia de dados. Para poupar seu pacote de dados, o recurso diminui a qualidade da música e desativa (se existir) aquelas animações que aparecem no fundo das faixas reproduzidas, chamadas de Canvas.

O recurso pode ser ativado a partir da página Início do aplicativo, entrando em Configurações > Economia de Dados > Ligado.

5 – Silenciar artistas

Para deixar a experiência musical mais satisfatória, o Spotify permite silenciar artistas indesejados. Com o recurso ativado, o app passa a ignorar as faixas do artista em questão em qualquer playlist, estação de rádio e seção de podcasts.

Para fazer esse bloqueio, é necessário visitar o perfil da banda, do cantor ou podcast e tocar nos três pontinhos na parte superior da página. Depois, basta confirmar em “Não tocar esse artista” (no iOS) ou em “Não tocar isso” (no Android).