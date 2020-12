A pandemia e o setor de educação

Do Diário do Grande ABC



29/12/2020 | 23:59



Sem dúvidas, a educação foi um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19. De acordo com a Unesco, agência da ONU (Organização das Nações Unidas) responsável por acompanhar e apoiar a educação, comunicação e cultura no mundo, a chegada do novo coronavírus impactou mais de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países. Com isso, instituições de ensino precisaram se reinventar e encontrar novas formas de engajar os alunos, promovendo troca de conhecimento que fizesse sentido neste momento, sendo a tecnologia grande aliada para suprir parte das necessidades causadas nesse período.

Dois pontos que destaco e que aprendemos (infelizmente, da pior maneira) foram a importância do suporte tecnológico para a atualização dos métodos de aprendizagem, bem como a promoção de acesso mais plural ao ensino. Contudo, ao observarmos a questão da desigualdade – que na pandemia ficou ainda mais evidente –, vemos como isso impactou diretamente toda a cadeia educacional.

Sabemos que não há formas de sustentar qualquer desenvolvimento sem conhecimento. Por isso, estamos vivendo mudança de era e comportamento e isso pressupõe novos aprendizados, incluindo o aumento gradual do acesso à educação, mesmo diante de tantas dificuldades impostas pelo coronavírus e da carência de melhores condições tecnológicas que o Brasil apresenta.

Outro ponto ‘decisor’ dessa mudança tem a ver com a procura de novas metodologias ativas que colocam o aluno como protagonista, fazendo com que ele se torne o principal ‘decisor’ e influenciador, promovendo a pluralidade de opções. Na minha visão, a melhor maneira de mantermos esse ritmo é promover o maior alcance ao conhecimento, incluindo ainda formas inclusivas de pagamento e taxas mais humanizadas, entendendo as necessidades do aluno e estando abertos, enquanto instituições, para aprender, testar e mudar – se for preciso – para o bem dos estudantes e de toda a comunidade.

É preciso evoluir e entender muito mais o aluno, suas necessidades e seus anseios, assim como as particularidades do mercado e buscar alternativas que irão auxiliar e resolver possíveis problemas.

É fato que o isolamento criou novos e diferentes hábitos e rotinas, e ainda estamos aprendendo a lidar com as constantes mudanças que nos foram apresentadas. Toda crise é oportunidade de aprendermos algo novo e no setor educacional não é diferente. Caminhos difíceis ainda virão e precisamos estar preparados para enfrentar os obstáculos da melhor maneira.

Fernando Franco é formado em engenharia aeronáutica e atualmente é CEO da fintech de financiamento estudantil Provi.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Fundação João Paulo II/Canção Nova; Brasil 61 e Equipe; Luis Nascimento, Luís Otávio Felipe Ribeiro, Marcela Duarte, Marcelo Granja, Marcia M F Terlizzi, Marina Darmaros, Marina Iemini Atoji, Matheus Fernandes Abilio Menezes, Nina Weingrill, Patricia Morimoto Minamizawa, Paula Carolina de Andrade Carvalho, Paulo Talarico, Pietra Alcântara, Rafael Balago; MB Comunicação; Rosangela Caris; Shedi – Silvia Helena Editora.

Invisíveis

Sou moradora de São Bernardo e admiradora deste Diário. Neste domingo fiquei muito emocionada ao ler no jornal a reportagem ‘Invisíveis’ (Setecidades). Ver a realidade das pessoas que estão à margem da sociedade e muitas vezes sem novas oportunidades foi marcante. Histórias que ficam ali nas ruas. E que, muitas vezes, ao passar por eles ficamos imaginando o que levou àquela vida. Obrigada por abrir nossos olhares às margens.

Walquiria Duarte

São Bernardo

Justiça

Sempre ouvi dos mais experientes na vida que ‘a Justiça tarda, mas não falha’. Agora, mais experiente, posso dizer a muitos: ‘a Justiça tarda e chega falha’. Tal foi a demonstração intempestiva de seguidas sentenças pós-eleitorais – afetando diversas cidades, diversos prefeitos e vereadores eleitos nas urnas, com seus mandatos à mercê de interpretações monocráticas de juízes que se colocam por cima de multidões que, arriscando contaminação com a Covid, foram às urnas por todo o País – que decidiram, por inegáveis e legítimas maiorias, quem deveria ser o condutor ou legislador em suas cidades pelos próximos quatro anos. Indevidamente se justificam em pandemia, em adiamento da data normal das eleições em cerca de 45 dias, mas se omitem de que tiveram também mais de 1.400 dias para resolver as pendências e reclamações das eleições anteriores, e que, de passagem, deve ser dito que seriam estas, sempre em atendimento a reclamações dos não eleitos pelo voto popular.

Ruben J. Moreira

São Caetano

Resposta

Em resposta à carta do leitor Aleksandar Jovanovic (Festa, ontem), o Semasa informa que irá incluir o estabelecimento objeto de reclamação nas próximas ações que serão realizadas em conjunto com a Prefeitura, por meio da Operação Comércio Responsável, que conta ainda com participação do departamento de controle urbano, da Guarda Civil Municipal e as polícias Militar e Civil. O objetivo das ações é garantir o cumprimento do decreto que estabelece normas para o funcionamento de bares, restaurantes e outros estabelecimentos.

Semasa

Crítica do nada

No corredor do terror do Planalto, o presidente Bolsonaro, que se sente o máximo na frente dos seus bajuladores, do nada critica a ex-presidente Dilma Rousseff, dizendo que jamais foi torturada pela ditadura militar. E que só acreditaria se mostrasse ‘raio X da sua mandíbula’ para provar que foi torturada. E, com razão, Dilma respondeu que Bolsonaro não passa de ‘sociopata’, ‘fascista’. É cúmplice da tortura e da morte. Lula também se mostrou horrorizado e FHC disse que Bolsonaro passou dos limites. Ou seja, Bolsonaro, que foi expulso do Exército, por grave indisciplina, levanta defunto como a ditadura militar, em que toda corporação das Forças Armadas gostaria de esquecer essa triste página da nossa história. E os generais que fazem parte de seu governo vão silenciar?

Paulo Panossian

São Carlos (SP)