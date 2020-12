O alerta das águas

Do Diário do Grande ABC



29/12/2020



A preocupante crise deflagrada pelo novo coronavírus tende a eclipsar outro problema grave que está se formando no Estado de São Paulo. Por isso, um alerta às autoridades e à comunidade faz-se necessário para tentar estancar a situação. O nível das represas que saciam o Grande ABC está baixando. A despeito das chuvas dos últimos dias, os reservatórios têm menos água acumulada. Especialistas demonstram preocupação. Mantido o ritmo de consumo, pode haver desabastecimento. Hora de adicionar às preocupações do cotidiano, já saturadas pelas obrigações da pandemia, o reforço dos mecanismos de consumo consciente.

Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra a paulatina desidratação dos sistemas de armazenamento de água consumida pela região. As chuvas registradas nas primeiras três semanas não evitaram que o Rio Grande, o Rio Claro e o Alto Tietê reduzissem seus volumes sensivelmente – este último, por exemplo, viu suas reservas diminuírem de 53,7% de sua capacidade para 42%.

Por trás do esvaziamento das represas estão as mudanças climáticas, que já afetam drasticamente o regime pluviométrico no Sudeste brasileiro. Cientistas afirmam que a devastação do meio ambiente altera volume e local das chuvas, fazendo com que elas deixem de ocorrer sobre as barragens ou seus canais de abastecimento. Eis, na prática, as terríveis consequências da ausência de políticas ambientais mais efetivas por parte das lideranças administrativas – e não apenas as federais!

Faz pouquíssimo tempo que o Brasil passou por severo racionamento. A crise hídrica, que durou de janeiro de 2014 a março de 2016, causou transtornos terríveis na população, especialmente na de São Paulo, mas parece já ter caído no esquecimento. Pouco mais de quatro anos após ser superada, a tragédia não é mais lembrada pela sociedade, que consome água sem nenhum critério. Hora de buscar a conscientização. O novo coronavírus, infelizmente, não é o único motivo de alerta ao morador do Grande ABC neste verão que acaba de começar.