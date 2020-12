O agitadíssimo 1958...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/12/2020 | 07:00



ELEIÇÃO 23

A eleição municipal de Mauá e Ribeirão Pires foi realizada em 3 de outubro de 1958, uma sexta-feira, feriado nacional, dia de eleições gerais em todo o País.

Balanço da Justiça Eleitoral informa que estavam aptos a votar no Estado de São Paulo 2.855.571 eleitores: pouco mais de 1 milhão na Capital.

Em 6.300 seções eleitorais seriam depositados votos para a eleição do governador e vice-governador paulistas, um senador e seu suplente, 44 deputados à Câmara Federal e 91 para a Assembleia Legislativa.

Além de Mauá e Ribeirão Pires, haveria eleições municipais em mais 64 municípios e 13 estâncias hidrominerais.



As tais chapas branca e preta.

Em defesa da cédula única.

Dom Jorge apoia o padre Calasans.

301 – Em Mauá, o vice-prefeito Elio Bernardi havia rompido com o prefeito Ennio Brancalion. Saiu candidato a prefeito e ganhou as eleições. Como vice-prefeito o candidato eleito foi Guilherme Vidotto.

302 – A dobradinha Bernardi/Vidotto venceu outras duas, formadas por Cícero Campos Povoa/Egmont Fink; e Laurindo Calegari/Bianchetti.

303 – A Câmara Municipal de Mauá para a legislatura 1959-1962 ganhou mais duas cadeiras, passando de 11 para 13. O primeiro prefeito, Brancaglion, elegeu-se vereador em 1958. Outros dois vereadores, Edgard Grecco e José Mauro Lacava chegariam a prefeitos na década seguinte.

304 – Em Ribeirão Pires, na eleição de 1958, o vice-prefeito Francisco Arnoni foi eleito prefeito e Adaquir Prisco, vice-prefeito. Venceram a chapa formada por Mansueto Cecchi e Euclides Menato.

305 – Registra o portal da Câmara Municipal de Ribeirão Pires que nesta legislatura – 1959 a 1962 – entre titulares e suplentes, 25 vereadores ocuparam a Câmara Municipal de Ribeirão Pires, entre eles o ex-vice-prefeito Lucas Arnoni e o futuro prefeito, Antonio Simões. Um vereador, José Pedro, renunciou ao mandato; outro, Vitoriano de Paula Piedade, teve o mandato cassado. Entre os suplentes que assumiram, o nome de Roberto Bottacin, que de goleiro do Juventus da Mooca tornou-se escritor e polemista.

Relata Antonio Simões, em seu livro de memórias: em 1962, por 45 dias, o vereador Mario Neto, presidente da Câmara Municipal, exerceu o cargo de prefeito, na licença do titular; o vice-prefeito, Adaquir Prisco, não pôde assumir, pois se candidatou a prefeito na sucessão de Chiquinho Arnoni.

306 – A chamada “cédula única” foi adotada nas eleições gerais de 1958, “tão pratica, tão segura, que agora até os cegos com ela poderão exercer o direito do voto”, conforme trecho de editorial publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo (edição de 3 de outubro de 1958).

307 –Naquele pleito, na verdade, foram duas as cédulas utilizadas – ou três nas cidades onde se realizaram eleições municipais. Numa cédula, o eleitor votaria a governador, vice-governador e senador; na segunda cédula, para deputado federal e deputado estadual; e na terceira, para prefeito, vice-prefeito e vereador.

308 – Carvalho Pinto foi eleito governador de São Paulo, derrotando a Adhemar de Barros e Auro Moura Andrade; Porfírio da Paz venceu como vice-governador; e padre Benedito Calasans, para senador, completando um terço do Senado por São Paulo e com o apoio de dom Jorge Marcos de Oliveira, bispo de Santo André.

309 –No plebiscito realizado em 21 de dezembro de 1958, a chapa preta venceu em Utinga, distrito de Santo André, com uma abstenção de 65%. Votaram contra a emancipação 2.829 eleitores; e a favor, 2.323 – diferença em favor da chapa preta: 506 votos.

310 – Em Diadema, deu chapa branca no plebiscito de 24 de dezembro de 1958: inscritos 639 eleitores; votaram 557, com a vitória da autonomia por 47 votos de diferença. Diadema abria caminho para separar-se de São Bernardo.

Diário há meio século

Quarta-feira, 30 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1422

Manchete – Apelo mundial pode salvar os condenados a morte na Espanha e na Rússia

Santo André – O contador e empresário Zoilo Souza Assis eleito o primeiro presidente da Feasa (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André).

Tempo – E o calor vai matando. Aumenta o número de crianças vítimas da desidratação. Em novembro (de 1970), dos 17.212 menores atendidos na região, 2.700 estavam em alto grau de desidratação.

Em 30 de dezembro de...

1915 – José Maria Xavier de Freitas, negociante em São Paulo, visita São Caetano em companhia da família.

1920 – Estrada de Ferro São Paulo Railway denunciava o desaparecimento de grande quantidade de lâmpadas elétricas nos carros dos trens e nas estações. Na Estação de São Caetano era detido um homem que tirava uma lâmpada da privada.

- O presidente do Estado de São Paulo, Washington Luís, dirigia-se novamente a Santos, desta vez em companhia da mulher. Almoçou na Ilha Porchat. Foi e voltou de automóvel, pela Estrada do Vergueiro, cruzando São Bernardo.

1955 – Aprovado, em segunda discussão na Assembleia Legislativa, o plano de eletrificação do Estado de São Paulo.

Foram quase três dias e três noites de discussões. A oposição obstruía, não concordando com a elevação do adicional sobre impostos estaduais de 10% para 15%, como propunha o governo.

Era presidente da Alesp o deputado Franco Montoro.

- A Portuguesa de Desportos adquiria uma área de 50 mil m² no bairro do Canindé, área por muitos anos ocupada pelo São Paulo FC.

Valor da transação: 20 milhões de cruzeiros.

O São Paulo estava se mudando para o Morumbi e a diretoria da Portuguesa tencionava iniciar imediatamente a construção da sua nova praça de esportes no Canindé, vinda do Cambuci.

1990 – Inaugurado no Brasil (Rio de Janeiro), o serviço de telefonia celular.

2000 – Queda de alambrado interrompe a final da Copa João Havelanche entre São Caetano e Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.

Santos do Dia

- Anísia

- Sabino (bispo), Exuperâncio e Marcelo (diáconos). Todos da cidade italiana de Espoleto. Martirizados sob as ordens do imperador Maximiano, que governou Roma entre os anos 286 e 305.

RUGERO (Cane, Itália, 1060 (cerca de) – 1129). Bispo

Municípios Paulistas

- Hoje é o aniversário de Barrinha, Brejo Alegre, Caiabú, Canas, Charqueada, Divinolândia, Florínia, Glicério, Icém, Igaratá, Ipiguá, Lupércio, Nova Europa, Platina, Riversul e Vargem.