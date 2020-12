Convidados para festa de ano-novo com Neymar começam a chegar a Mangaratiba

29/12/2020 | 20:40



Os primeiros convidados da festa de ano-novo que terá a presença do atacante Neymar nos próximos cinco dias, em Mangaratiba, já chegaram ao litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Alguns deles postaram fotos nas redes sociais com pistas de que vão participar do evento que tem gerado uma enorme repercussão por ser realizado em meio à pandemia do novo coronavírus.

Um exemplo é a DJ Miss Natália, que publicou uma foto usando uma pulseira com a localização da festa que seria necessária para poder entrar, segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Em outras fotos, ela aparece com a youtuber Ana Liz Bittencourt.

Outra que estará na festa será a influenciadora digital Camila Loures, que postou foto em um jatinho dizendo estar a caminho de Mangaratiba, assim como o também influenciador Jean Philipe.

Neymar teria comprado um hangar desativado, na Fazenda Bom Jardim, para receber os convidados, e seria proibido entrar com celulares para evitar que fotos ou vídeos do evento vazassem nas redes sociais.

Diversos músicos famosos estão na lista de atrações, como Alexandre Pires, Kevinho, Jeito Moleque, Bruninho e David. O grupo de pagode Vou Pro Sereno confirmou a participação à emissora CNN através de sua assessoria de imprensa.

Anteriormente, os jornalistas Ancelmo Gois e Leo Dias haviam divulgado que a festa seria para 500 pessoas e iria ocorrer na mansão de Neymar em Mangaratiba. A assessoria do jogador negou as informações, afirmando que seria um evento para 150 pessoas e não seria na casa do atacante do PSG, não sendo ele o anfitrião.

Posteriormente, a agência Fabrica, responsável pela organização, publicou nota garantindo que os protocolos sanitários para evitar a transmissão do coronavírus serão seguidos.

"A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos. A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização. Bem como tem procedido em todos os eventos privados da agência no Rio de Janeiro e Ceará", disse a empresa.