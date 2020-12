Do dgabc.com.br



29/12/2020 | 19:06



Uma equipe da Polícia Rodoviária ajudou no salvamento de um bebê engasgado na noite deste segunda-feira (28), em São Bernardo.

De acordo com o registro da ocorrência, por volta das 22h os agentes realizavam patrulha na altura do km 43,5 da Imigrantes quando um veículo se aproximou. O motorista desesperado pedia socorro, pois estava com uma criança de 6 meses já desfalecida nos braços da mãe após engasgar.

Os policiais, Soldado PM Cézar e Soldado PM Cruz, realizaram procedimento de desobstrução das vias aéreas respiratórias e a bebê reagiu.

Imediatamente foi solicitado apoio médico à concessionária pelo km 28.