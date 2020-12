Acidente de avião mata quatro pessoas da mesma família no Paraná

29/12/2020 | 19:04



Uma equipe do 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 5) deve iniciar nesta quarta-feira, 30, as investigações sobre o acidente com o avião monomotor Cessna 177B ocorrido no início da manhã de terça-feira, 29, no Rio Macaco, na divisa entre Roncador e Mato Rico, na comunidade rural de Bela Vista, no Paraná, que matou quatro pessoas da mesma família. A principal suspeita é que as fortes chuvas na região tenham provocado o acidente.

O empresário Valdecy Cruzeiro, que pilotava o avião, a esposa Luciana Brito Cruzeiro e as filhas Beatriz Brito Cruzeiro, 23 anos e Júlia Brito Cruzeiro, 18 anos, todos moradores de Goioerê, morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Guarapuava.

Segundo o coordenador do Seripa 5, Tenente-Coronel Carlos Henrique Baldin, uma equipe partiu de Porto Alegre em direção a Roncador. "Vamos iniciar uma fase técnica, preliminar, com coleta de dados, levantamento de informações para descobrirmos quais foram as causas do acidente", comentou.

O empresário era dono da loja Materiais Cruzeiro, de materiais de construções. A família viajava em direção a Guaratuba, no litoral paranaense, onde passariam as festas de fim de ano. Conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião estava em situação normal para voos.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal de Roncador, Sidnei Augusto, o local é de difícil acesso (até as 16 horas ainda havia uma equipe atuando na região) e houve muitas dificuldades para o resgate das vítimas, que contou com apoio da Polícia Militar de Laranjal. "Ainda estamos com uma equipe na região, além do local ser de difícil acesso, chovia muito no horário do acidente", comentou.

Conforme o relato de testemunhas à imprensa local, o avião chegou a ficar partido com parte dele no mato e outra no leito do rio. Antes do avião decolar, uma das filhas postou uma foto com parte da família e um cachorro dentro da aeronave.