Homem morre afogado em Riacho Grande

Do Diário do Grande ABC



29/12/2020 | 17:17



Um homem morreu afogado na tarde desta terça-feira (29) na represa Billings. De acordo com as primeiras informações, Jusemar da Silva, 53 anos, estava pescando na represa, que fica na altura da Rua Rosa Inês Bruni Pinchiaro, Riacho Grande, São Bernardo. Equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada, mas ele já estava sem vida.

OUTROS CASOS EM DEZEMBRO

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem de 22 anos no domingo (20), por volta das 17h, em represa do Parque do Pedroso, altura da Rua Rio Madeira, Santo André. Um adolescente de 14 anos morreu afogado na tarde do dia 12 na Represa Billings, situada na Estrada dos Alvarengas, altura do número 8.000, em São Bernardo.