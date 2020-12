Sammy Lee revela que durante a gravidez de Jake, ela recebia mensagens horríveis dos fãs de Felipe Neto

29/12/2020 | 17:11



Na última semana o nome de Felipe Neto anda super em alta porque o YouTuber resolveu comentar sobre diversos assuntos aleatórios nas redes sociais. O que mais chamou a atenção foi quando ele fez uma imensa critica à festa de Carlinhos Maia, visto que estamos em uma pandemia.

E não foi só isso, depois de criticar muito e trocar altos elogios (contém ironia) com os seguidores e até mesmo com o próprio humorista, Felipe Neto teria sido visto jogando futebol com alguns amigos. Eita!

Pois bem, e o nome dele não teria parado por aí nas polêmicas não. Sammy Lee, que estava presente na festa de Carlinhos Maia e consequentemente foi criticada pelo YouTuber comentou que tem uma legião de fãs que as vezes passam dos limites na hora de mandar mensagem para as pessoas e acabam fazendo uma corrente de ódio.

Em sua conta oficial no Instagram, Sammy Lee comentou que já aconteceram coisas bizarras com ela dentro da internet e revelou que viveu um verdadeiro inferno orquestrado por Felipe Neto quando estava no final da gravidez de seu primeiro filho, Jake.

- Felipe Neto é uma pessoa que influencia muitas pessoas! E eu recebia mensagens diabólicas de pessoas que foram influenciadas por ele e pelas maldades que ele postava sem um pingo de empatia. Mensagens que desejavam que meu filho nascesse com problema mental, que meu filho morresse e tudo de ruim que vocês consigam imaginar tudo ruim que vocês consigam imaginar só pelo o fato de eu querer me preservar e ficar em silêncio.

E ela não parou por aí! Para quem não lembra, o marido de Sammy, Pyong Lee, esteve no começo deste ano no Big Brother Brasil 20 e viveu uma polêmica bêbado dentro da casa mais vigiada do Brasil porque quis trocar beijinhos com uma pessoa lá dentro. E claro, isso não foi visto com bons olhos por ninguém, mas Sammy decidiu que ficaria calada e conversaria com o marido do lado de fora da casa para eles colocarem os pingos nos is pessoalmente.

Depois de muita conversa, eles decidiram que continuariam e Sammy acabou perdoando o erro de Pyong. E na continuação dos Stories, ela fala sobre o perdão e que errar é humano.

- Eu acredito que errar é humano, eu erro, o Pyong erra. A questão do Felipe Neto é que ele julga as pessoas como se ele fosse perfeito, mas a gente tá vendo agora que ele só esconde. Pelo visto ele só esconde bem os erros dele. Mas a gente segue o Deus da verdade e por isso que a mentira tem perna curta!

A esposa do mágico ainda terminou o desabafo comentando que não é influenciada pela opinião dos outros e que sente pena do YouTuber não ter um pingo de empatia com qualquer pessoa.