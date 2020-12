Tatá Werneck posa com a sogra após rumores de briga

29/12/2020 | 17:10



Tatá Werneck apareceu em uma foto com a sogra recentemente. No clique, a apresentadora posa ao lado do marido Rafael Vitti e dos pais do ator, João Vitti e Valeria Alencar Vitti, que estão à direita da imagem. Segundo informações do jornal Extra, a atriz também teria voltado a seguir a sogra no Instagram.

Além dos sogros, Tatá também está com os pais (à esquerda na imagem) e com o cunhado Francisco Vitti (abaixo). A família está na casa da artista na região da Barra da Tijuca, zone oeste do Rio de Janeiro, para celebrar as festas de fim de ano.

A suposta briga entre Tatá e Valeria deu o que falar nas redes sociais. Ainda de acordo com o Extra, a mãe de Rafa Vitti teria confidenciado a amigos que a apresentadora é uma pessoa difícil. Pelo menos está tudo bem entre elas agora, não é?