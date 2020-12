'Errei', admite Felipe Neto após jogo de futebol durante pandemia

29/12/2020 | 16:31



O youtuber Felipe Neto publicou um pedido de desculpas no Twitter na segunda-feira, 28, depois da divulgação de um vídeo em que ele aparece participando de um jogo de futebol. Ele confirmou que o evento ocorreu em meio à pandemia, e afirmou nesta terça-feira, 29, que ficará em quarentena por 14 dias.

"Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo", afirmou ele no Twitter. Ele destacou, porém, que a ação foi "um erro": "não cometerei novamente até a vacina".

Felipe pediu desculpas pelo "mau exemplo" e, algumas horas depois, disse que ficará em quarentena para "que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pego alguma coisa, o que é totalmente improvável". O vídeo que mostra a presença de Felipe Neto no jogo foi publicado no Instagram.

"Vale ressaltar que eu me testei antes (como venho fazendo semanalmente), com resultado negativo. Agora vamos em frente", concluiu .

As publicações foram feitas em meio a críticas nas redes sociais de uma suposta "hipocrisia" por parte de Felipe Neto, que recentemente criticou a realização de uma festa pelo influenciador Carlinhos Maia em dezembro.

Segundo o site Observatório dos Famosos, mais de 40 funcionários que trabalharam na festa teriam testado positivo para o novo coronavírus, informação que foi negada por Carlinhos Maia.

"Parabéns a todos os envolvidos. Agora multiplica esse número, pensando em quantas pessoas devem ter sido infectadas pelas pessoas que pegaram na festa", disse Felipe Neto quando a notícia foi publicada.

Organizações da área de saúde recomendam que reuniões e aglomerações sejam evitadas, em especial em ambientes fechados ou sem uso de máscara, pois esses eventos facilitam e aumentam a disseminação do novo coronavírus.

