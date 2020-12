Polícia encontra corpo de mulher carbonizado em São Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



29/12/2020 | 16:31



Policiais militares encontraram na manhã de ontem (28), por volta de 11 horas, na altura do nº 700 da Estrada do Montanhão, no bairro Montanhão, em São Bernardo, o corpo parcialmente carbonizado de uma mulher. A vítima tinha por volta de 1,70 e pele parda, ainda não foi identificada e são aguardados os laudos da perícias solicitadas ao IML (Instituto Médico Legal ) e ao IC (Instituto de Criminalística).

A polícia chegou ao local após ser acionada pelo 190. O caso foi registrado como homicídio qualificado pelo 6º DP (Baeta Neves) de São Bernardo e encaminhado ao SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) da Deic (Delegacia Especializada em Investigações Criminais ) da cidade, que prossegue com as investigações.