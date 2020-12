Marido de Luiz Fernando Guimarães testa positivo para o novo coronavírus e está internado

29/12/2020 | 16:11



Luiz Fernando Guimarães foi até as suas redes sociais nesta terça-feira, dia 29, para contar aos seus fãs e seguidores que seu marido, Adriano Medeiros, acabou testando positivo para o novo coronavírus e até precisou ser internado por causa da doença.

Além disso, o ator comentou na mesma publicação que também já foi testado positivo para o vírus, mas que acabou não tendo muitos sintomas, diferentemente de seu marido..

Fiz uma postagem no Facebook ontem e vocês mandaram tantas mensagens positivas que meu dia amanheceu cheio de amor!! Sim, meu companheiro Adriano está internado com Covid, mas já está no quarto, se recuperando super bem e já já estará de volta ao nosso lar. Eu acabei me contaminado também, porém senti pouquíssimos sintomas. Estamos bem agora que o turbilhão já passou! Fiquem tranquilos e se cuidem!

Esperamos que os dois se recuperem o mais rápido possível!