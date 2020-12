Show da Virada 2021 terá participação de Luan Santana, Ivete Sangalo, Wesley Safadão e IZA

29/12/2020 | 16:10



Para quem estava em dúvida, o tradicional Show da Virada da TV Globo irá acontecer! Só não será ao vivo.

Todos os anos, a emissora reúne os principais artistas do ano em uma super produção para comemorar a virada do ano. Este ano, por conta da pandemia do coronavírus, a edição inédita não irá ocorrer. No dia 31 de dezembro, a Globo irá exibir os melhores momentos e performances do Show da Virada do ano passado, e a programação contará com apresentações de Luan Santana, Ivete Sangalo, Wesley Safadão, IZA, Dilsinho e Jota Quest.

Tentando agradar a todos os gostos, com quase 30 anos de carreira, Ivete Sangalo canta os sucessos Tempo de Alegria, Corpo Molinho, Mainha Gostosa Assim, Teleguiado, Um Sinal e Quando Você Passa.

A cantora IZA se apresenta com os hits Ginga, Pesadão, Evapora, Dona de Mim, Brisa e Garota Nacional. Um dos nomes mais expressivos do forró brasileiro, Wesley Safadão canta Igual Ela Só Uma, Na Cama Que Eu Paguei, Não Me Atende Não, Quero Ser Feliz Também e Isso Aqui Tá Bom Demais.

Representando o sertanejo, Luan Santana embala o público com Quando a Bad Bater, Escreve Aí, Agua com Açúcar e Vingança. O cantor e compositor carioca Dilsinho traz os sucessos Péssimo Negócio, Pouco a Pouco, Refém e Tá Vendo Aquela Lua para o repertório do programa.

Já a banda mineira Jota Quest marca presença com Dias Melhores, Na Moral, Mania de Você, Do Seu Lado e Ive Brussel. Todos juntos encerram a atração com o sucesso Toda Forma de Amor.

O show será exibido no dia 31, após a novela A Força do Querer.