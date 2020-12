Laryssa Ayres abre o coração e comenta como está sendo morar longe de Maria Maya

29/12/2020 | 16:10



Laryssa Ayres foi até as suas redes sociais interagir um pouco com seus fãs e seguidores do Instagram e comentou o fato de não morar mais junto com a sua namorada, Maria Maya.

As duas vivem um relacionamento há quase dois anos e anteriormente, Laryssa já teria morado com a amada, mas revelou que sentiu uma certa necessidade de ter o seu próprio espaço.

- São perguntas que dependem muito do tipo de relação que você leva. Independente de relacionamento ou não, preciso comunicar a vocês que isso era um desejo de vida. Calhou de eu estar em um relacionamento neste momento de vida que chegou, desse desejo de morar sozinha. Isso ia acontecer em algum momento da minha vida, independente de estar em uma relação ou não. No caso, estou!

Ela aproveitou ainda para contar como foi a reação de sua amada com essa decisão.

- Foi muito tranquilo na hora que eu sentei para conversar com a Maria sobre esse meu desejo e tudo, porque vocês também se esquecem de uma coisa: com aquela carinha de neném que Maria tem, ninguém se liga que a gente tem quase 20 anos de diferença. Então, a gente tem esses quase 20 anos de diferença no nosso relacionamento também. Quando eu cheguei para conversar com ela sobre essa decisão de morar sozinha, de ter um espaço para criar minha identidade, ela super me apoiou.

E nada como se relacionar com uma pessoa mais velha e ter convicção que ela tem segurança em você e na relação em si, não é mesmo!? Foi o que Laryssa continuou desabafando para os seguidores.

- Poderia ser uma pessoa mais velha, insegura e cheia de questões, privando o rolê e a liberdade do outro? Podia! Mas ela foi maravilhosa. Me apoiou e super entendeu meu momento, minha idade, todas as minhas questões. Me apoiou, inclusive, contando como e quando isso aconteceu na vida dela, essa mudança. Tudo vai muito do relacionamento, de como é o seu diálogo com outro, dos seus desejos.

Pessoas seguras são tudo, né!?