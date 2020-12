Nick McGlashan, de 'Pesca Mortal', morre aos 33 anos de idade

29/12/2020 | 15:27



Nick McGlashan, que participou do reality show Pesca Mortal, exibido no Brasil pelo Discovery Channel, entre 2013 e 2020, morreu no último domingo, 27, aos 33 anos de idade. De acordo com o site TMZ, a causa da morte ainda não foi confirmada.

A polícia de Nashville teria recebido uma ligação na tarde de domingo, 27, quando Nick foi encontrado já sem vida em seu quarto por um amigo. Segundo o site, o local "indicava a possibilidade de envolvimento com drogas".

O participante de Pesca Mortal chegou a lutar contra a dependência em álcool e outras drogas no passado, chegando a ir para uma clínica de reabilitação durante parte das gravações de uma temporada do programa.

O resultado de um exame toxicológico ainda é aguardado para uma conclusão da causa da morte de Nick McGlashan.