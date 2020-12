Ana Maria Braga se emociona ao lamentar a morte de cinegrafista do Mais Você

29/12/2020 | 15:11



Ana Maria Braga se emocionou ao anunciar a morte de seu cinegrafista no Mais Você desta terça-feira, dia 29. Marcos Antônio Antonelli, conhecido carinhosamente como Tom Tom, entrou na equipe do programa quando as filmagens começaram a acontecer na casa da apresentadora.

- Nós tínhamos, até ontem, um grande colega na equipe. Um câmera, um cara quieto, com olhar doce, uma voz mansa, que era chamado de Tom Tom. Ele saiu daqui de casa ontem e morreu. O Antonelli tinha 45 anos, trabalhava na Globo desde 2013. O Tom Tom era casado com Daniela, tinha um filho e uma enteada. Quero deixar meu abraço e carinho à toda família dele.

Recentemente, Marcos Antonelli teve Covid-19 e ficou internado na UTI por 18 dias. De acordo com a apresentadora, ontem ele apresentou queixas de formigamento no braço.

- Ele estava muito bem, mas com um pouco de resquícios na laringe por conta do respirador. Ontem, ele saiu daqui e foi para casa. Ele disse ao Álvaro que estava com um pouco de formigamento no braço esquerdo. O Álvaro disse que era melhor ele ir ao médico. Ele saiu daqui de moto, foi para casa, para o banco e ainda ajudou uma senhora a trocar o pneu. Enquanto ele trocava o pneu da senhora, teve um infarto fulminante. Não voltou hoje.

Ana Maria, que recentemente sofreu com a perda de Tom Veiga, intérprete do Louro José, aproveitou a ocasião para deixar um alerta.

- Acho que é importante o alerta, porque uma das consequências do coronavírus pode ser um coágulo que pode ser solto pelo corpo.