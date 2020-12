Após polêmica em relacionamento com Rezende, Gkay dá a entender que seguirá em frente e Anitta, que não se apega, fica do lado da amiga

29/12/2020 | 15:11



Os fãs de Gkay tiveram uma madrugada para lá de agitada! Isso porque, entre a noite da última segunda-feira, dia 28, e a manhã desta terça-feira, dia 29, seu relacionamento com o youtuber Rezende possivelmente chegou ao fim, depois de o influenciador supostamente ter ido a uma festa sem avisar a amada, e insinuado que o affair dos dois não significava nada.

Tudo começou quando Rezende compareceu a uma festa em um clube na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e foi filmado por uma influenciadora. Pouco depois, no entanto, ela apagou o vídeo e declarou em seus Stories que havia sido o próprio Rezende que havia pedido que ela deletasse o registro. Em seguida, ela publicou um print de uma suposta conversa com o youtuber, na qual ele pede que ela apague as imagens em troca de convidá-la para uma social exclusiva - e marcou Gkay na postagem.

Já na manhã desta terça, a influenciadora publicou uma série de vídeos nos Stories de seu Instagram para explicar a situação, admitindo que filmou Rezende na festa quando chegou, mas que apagou o registro a pedido de um amigo do youtuber, que a procurou na hora. Ela conta ainda que o rapaz chegou a pegar o aparelho para ver se ela realmente tinha deletado as imagens, e que prometeu que daria um jeito para que ela e Rezende ficassem:

- Eu passei por ele [Rezende], e a gente trocou olhares. Depois esse amigo dele veio atrás de mim, e falou que não: Ele não está namorando a Gkay. Ela nem sabe que ele está aqui, ele veio para curtir com os amigos dele. Ele veio solteiro. Daí ele falou que depois ia rolar uma social, que eu e os meus amigos podíamos ir para lá, e eu perguntei: Mas o Rezende tá solteiro mesmo? E ele disse que sim, que a Gkay não era nada, que eles estavam só ficando, mas não era nada sério.

A garota ainda afirma que, depois da confusão, descobriu que havia sido o amigo em questão que havia conversado com ela no print anteriormente publicado, alegando que ele fingiu ser o youtuber na conversa.

Em meio a essa polêmica, Gkay foi ao Instagram ainda durante a madrugada e, mesmo sem citar o nome do youtuber, fez diversas críticas, afirmando que não estava surpresa com a situação:

- E eu não ia nem falar, gente, mas já que tá aí, que é Ano Novo, vamos encerrar o ano, então? Primeiro, que eu acho que é uma coisa que vocês perceberam, que o problema sou eu, porque o homem pode até prestar, mas ele chegou em mim, ele despresta. E segundo, nada de novo vindo de macho. Só mais um macho, fazendo machice, como todos que normalmente são. Mas é isso, amanhã eu vou acordar linda, loira, fora do país, e é isso, né.

A humorista também desabafou no Twitter, publicando uma série de mensagens sobre o assunto:

Quer ficar de casal na internet e de putaria na vida real, desculpa amor minha vida não é uma novela. Pelo menos eu não preciso de bebida pra fazer/falar o que eu quero, se eu quiser fazer eu faço, não fico de personagenzinho na internet não. Mas enfim né macho sendo macho. THANK YOU NEXT [Obrigada, próximo].

Gkay, inclusive, recebeu como resposta um comentário de Anitta, que assim como diz na música Desce Pro Play (PA PA PA), não se apega a nenhum boy.

Tá entendendo agora, miga?

Já Rezende publicou uma série de Stories em suas redes sociais, alegando que a influenciadora que foi estopim do problema estava mentindo, e se defendeu. Os vídeos, no entanto, foram apagados pouco tempo depois:

- Eu vim para Jurerê, em Florianópolis, para poder pensar, relaxar, tranquilizar para o próximo ano, que vem bastante coisa. Cheguei hoje [dia 28]. E aí, estou com meus amigos aqui, com o João, que é meu irmão. [A influenciadora] disse que não deletava [os vídeos], porque tinha me filmado realmente. Eu não sabia de nada. Só sei que meu amigo voltou para o camarote, ela foi para um lugar que tinha dentro do restaurante e continuou filmando. Eu sequer cheguei a falar com essa garota, eu sequer cheguei a conversar com essa menina para ela estar falando esse tanto de coisa de mim.

Em seguida, ele alegou estar chateado com a situação e com a própria Gkay:

- Eu fiquei muito chateado, até com a própria Gkay achando que eu fiz tal coisa, sendo que eu não fiz. Não fiz, não fiz. As pessoas falam à toa. Vou usar os Stories para pedir para essa pessoa, para essa garota: posta, posta essa conversa comigo que você fala que tem. Não tem nada. Não falei com você, não fiz nada. Mas eu quero que, se você tiver essas coisas, que você poste.

Vish! Será que essa confusão ainda vai render mais brigas e acusações?