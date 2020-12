Irmão de Luciano Huck não mede esforços para criticar a festinha de Neymar Jr.

29/12/2020 | 15:10



Parece que a festa de Neymar Jr. está dando mesmo o que falar e o que não faltam são convidados! O craque do Paris Saint-Germain não está com o escorpião no bolso e está fretando jatinho, carros e até vans para buscar os seus convidados para comemorar a passagem de ano em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Extra, o jogador de futebol já mandou buscar algumas musas do Brasileirão e até modelos para participarem da festança. Inclusive, uma de suas convidadas foi até as redes sociais comentar que até chegou a fazer o exame rápido para saber se estava com o novo coronavírus.

Não ia dar ibope para o que estão falando e vai ser a única vez que vou me manifestar sobre isso... As pessoas falam muita coisa, especulam. Pelo amor de Deus! Eu não ia viajar tendo chance de eu estar com Covid. Eu fiz o teste e não estou com Covid. Não tenho chance de estar com Covid. Não vá atrás de tudo que o povo está falando. Vocês sabe como o povo é de inventar fofoca e falar muitas coisas que não são verdades.

Lembrando que algumas influencers já mostraram qual é o tipo de teste que Neymar Jr. está fazendo nos convidados e ele não dá 100% de precisão no resultado. Portanto, é capaz de algum convidado ainda estar com o vírus e não saber!

E claro, diante de uma pandemia o jogador mais conhecido do Brasil estar promovendo uma festa, é claro que isso não seria visto com bons olhos pelos fãs e seguidores do craque. O irmão de Luciano Huck foi uma das pessoas que acabou botando a boca no trombone e falando o que pensa sobre essa situação em sua rede social!

Neymar mostra que e? so? mais um neste enredo, perpetuando maus exemplos e um pe?ssimo uso dos seus privile?gios. Tem gente morrendo! Estamos perdendo pessoas queridas! E o cara quer fazer um re?veillon para 500 pessoas? Depois conserta e fala que sa?o 150? Minha sugesta?o se não dá para segurar, junta 10 e na?o fala para ningue?m. Que vergonha sem fim! Toda vez que entro num Uber no exterior, me perguntam da onde sou. Falo que sou brasileiro e sempre tem duas respostas: futebol e mulheres lindas. Numa boa, o Brasil do meu corac?a?o toca Tom Jobim, Caetano. Futebol para mim e? motivo de desgosto, vergonha e acima de tudo, desprezo. Me desculpa se sou um brasileiro que detesta futebol e seu mundo, mas ao inve?s de ficar bravinho com meu post fica a sugesta?o: fac?a algo para este esporte deixar de ser este mar de lama e vergonha.

Eita, aproveitando a publicação do cineasta, Astrid Fontenelle também entrou na onda do desabafo e falou o que pensa sobre o jogador e suas atuais atitudes em meio a pandemia.

Adoro um bom jogo de futebol, amo Copa do Mundo, mas me envergonho muito e não tenho como ídolos esses jogadores da atualidade. Neymar? Moleque mimado, mal-educado e só um dos muitos que se acham. Lixo!

Parece que não tá pegando nada bem mesmo essa festinha de luxo!