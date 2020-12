Luiza Possi faz desabafo ao falar do pai, que está em estado grave com Covid-19

29/12/2020 | 15:10



Luiza Possi fez um desabafo na manhã desta terça-feira, dia 29, durante o programa Encontro com Fátima Bernardes. A cantora abriu o coração ao falar sobre o pai Liber Gadelha, que está internado em estado grave com Covid-19.

- Meu pai está em um estado bem grave. Em um estado gravíssimo, que já foi melhor, já foi pior, já chegou quase nas últimas consequências... Mas ele voltou porque ele gosta muito de viver, e Deus deu essa chance pra ele. Então ele voltou para o estado grave, hoje estamos comemorando um estado grave, se é que você me entende.

Na entrevista, a artista se mostrou indignada com a falta de responsabilidade das pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus.

- Cada vez que eu vejo uma pessoa com uma máscara no queixo, eu tenho vontade de ir lá e falar com a pessoa. Porque não é possível. O tanto de advertência, há nove meses já esse assunto... e as pessoas não se conscientizam.

Luiza contou que espera que as pessoas tenham mais cuidado ao saber da gravidade da situação do pai.

- Tomara que pelo menos sirva de exemplo, que pelo menos sirva como forma de conscientização para as pessoas. Porque na verdade, no fundo, a gente acha que nunca vai pegar. E esse é o grande problema. A gente se sente imortal, acima do bem e do mal. E é por isso que a gente tem esses comportamentos. E é muito triste chegar em momentos como os da minha família está passando. Muito triste mesmo. Essa doença não é brincadeira. Essa doença é lenta, devagar, não tem remédio. É o corpo humano tentando responder, tentando se expressar. É muito difícil passar por isso.

E afirmou que faz mais de um mês que não fala com o pai.

- A gente tinha um pacto de se falar todos os dias na pandemia. Claro que a gente nunca achou que fosse durar nove meses. Mas ele falava Tem um lado que eu não quero que acabe a pandemia, porque eu não quero parar de falar com você todos os dias. E eu falei Não, pai, mas a gente pode estender o pacto. Então eu sinto muitas saudades de falar com o meu pai. Faz mais de um mês que eu não falo com ele.

Triste, não é? Estamos torcendo pela recuperação de Liber!