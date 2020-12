Morando anuncia Kiko e indicado de Alex como secretários

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



29/12/2020 | 14:15



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), acomodou o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), no secretariado, bem como abriu espaço para indicação do deputado federal Alex Manente (Cidadania) no primeiro escalão do futuro governo.

O tucano anunciou na tarde desta terça-feira 25 nomes de titulares das pastas e autarquias para a próxima administração. Além de Kiko, que não conquistou a reeleição em Ribeirão, e de André Sicco, aliado de Alex, as novidades ficam por conta da participação da irmã do prefeito, Márcia Morando, e do vereador Pery Cartola (PSDB) na linha de frente.

Kiko será secretário de Administração e Inovação. Sicco, de Assistência Social. Pery comandará a pasta de Cidadania e Pessoa com Deficiência. E Márcia, o Fundo Social de Solidariedade.

Os demais nomes anunciados são os que já atuam no primeiro escalão do governo atual. Inclusive, Morando bancou o retorno de outros dois vereadores ao Executivo – Hiroyuki Minami (PSDB) e Alex Mognon (PSDB) –, abrindo, assim, espaço para três suplentes do PSDB na Câmara. Vão assumir as cadeiras os suplentes Henrique Kabeça (PSDB), Ary de Oliveira (PSDB) e Eduardo Tudo Azul (PSDB), filho do atual presidente da casa, Juarez Tudo Azul (PSDB).

Houve readequações de dois quadros ligados a Morando diante de reformulação. Ademir Silvestre, atual diretor da ETC (Empresa de Transporte Coletivo), autarquia que será extinta, vai dirigir a Agência Reguladora de Serviços Públicos. Pedro Pinheiro, atual titular de Administração, cuidará do SBCPrev.

Confira a lista completa de secretários abaixo.

Ademir Silvestre (Agência Reguladora de Serviços Públicos)

Márcia Morando (Fundo Social de Solidariedade)

Pedro Pinheiro (SBCPrev)

Rodrigo Gago (Faculdade de Direito)

Thais Santiago (Comunicação)

Hiroyuki Minami (Desenvolvimento Econômico)

Ana Luísa Oliveira Pontes (Imasf)

Márcia Gatti (Chefe de Gabinete)

Alex Mognon (Esportes)

Kiko Teixeira (Administração e Inovação)

Pery Cartola (Cidadania e Pessoa com Deficiência)

Luciano Eber (Obras e Planejamento Estratégico)

José Luiz Gavinelli (Finanças)

Geraldo Reple Sobrinho (Saúde)

Marcelo Lima (Serviços Urbanos)

João Abukater Neto (Habitação)

José Carlos Pagliuca (Meio Ambiente e Proteção Animal)

Júlia Benicio (Governo)

Luiz Mario Pereira de Sousa Gomes (Procuradoria-Geral do Município)

Adalberto Guazzelli (Cultura e Juventude)

Humberto Rodrigues (Coordenação Governamental)

André Sicco (Assistência Social)

Silvia Donnini (Educação)

Carlos Alberto (Segurança Urbana)

Delson José Amador (Transportes e Vias Públicas)