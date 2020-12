29/12/2020 | 14:10



Morreu no dia 29 de dezembro aos 89 anos de idade, o vanguardista Pierre Cardin. Ele é um dos estilistas do prêt-à-porter mais conhecidos no mundo e responsável pela retomada da alta costura na França no pós-guerra.

Para quem não sabe, Pierre foi pioneiro das coleções exclusivamente masculina e ajudou muito a popularizar o estilo unissex.

O estilista já se encontrava bem debilitado em um hospital na França e sua morte foi confirmada pela família a uma agencia francesa, a France Presse, mas eles decidiram ainda não divulgar a causa da morte.