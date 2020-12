Luisa Sonza posa com Vitão durante viagem e internautas se espantam com roupa da cantora: Eu achei que você estava pelada!

29/12/2020 | 14:10



Luisa Sonza está curtindo as festas de final de ano ao lado do namorado, Vitão, e de alguns amigos em Ilhabela, no litoral paulista. A cantora tem compartilhado alguns cliques da viagem e, no fim da tarde da última segunda-feira, dia 28, mostrou aos fãs que estava curtindo um passeio de lancha. O que chamou a atenção, no entanto, foi o biquíni escolhido por Sonza para o passeio.

No feed e nos Stories do Instagram, a cantora publicou cliques abraçando Vitão e posando de costas com um biquini laranja super cavado e fio dental. Nos comentários, amigos de Luisa se assustaram:

Eu jurava que você tava ****** amiga, declarou o youtuber Lucas Rangel;

EU ACHEI QUE VOCÊ ESTAVA PELADA, assustou-se o coreógrafo Flávio Verne;

Menina que susto, comentou a humorista Gessica Kayane.

Enquanto isso, outros elogiaram a boa forma da estrela de Modo Turbo:

Passa a série de glúteo pra gente, Luisa por favor, pediu a escritora Bruna Vieira;

A bunda que eu queria ter, declarou o hair stylist Eder Fernando;

Menina, para de ser tão gostosa assim. Mentira, continua!, elogiou o ex-BBB Sérginho Orgastic.