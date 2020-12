Laura Keller anuncia separação de Jorge Sousa, após seis anos juntos: Não consegui manter a família que queria

29/12/2020 | 14:10



Campeões da primeira edição do reality Power Couple, Laura Keller e Jorge Sousa anunciaram sua separação nessa terça-feira, dia 29, apenas quatro meses após a atriz dar à luz Jorge Emanuel, filho do casal. Os dois estavam juntos há seis anos, e se casaram em 2016 em Las Vegas, nos Estados Unidos, conforme prometeram quando estavam no reality.

Em um texto postado em seu Instagram, Laura anunciou a separação e lamentou o fim de seu casamento:

Apenas pais do Jorge Emanuel. É com lágrimas nos olhos que escrevo esse texto. Me sinto cansada, triste e derrotada. Não consegui manter a família que queria.

Em seguida, Keller deu a entender que o término teve algum motivo por trás, mas que eles devem manter a amizade em nome da família que construíram juntos:

Ambos erraram, ambos estão magoados. As vontades de cada um mudaram. Não nos vemos mais como homem e mulher, somos amigos e seguiremos como parceiros com um único propósito, fazer Jorge Emanuel feliz. Agradeço a todos que torceram pela gente e peço que continuem torcendo pela nossa felicidade. Foram 6 anos e agradeço ao Jorge por tudo e principalmente por ter feito comigo a coisa mais linda do mundo, nosso filho. Estou triste, mas vai passar. Que venha 2021, novo ano, novo ciclo, novas conquistas.

Em seu Instagram Stories, Jorge Sousa também falou brevemente sobre a separação e afirmou que os dois irão continuar morando na mesma casa para cuidar do bebê:

- Então galera, para dar uma satisfação para vocês da minha parte, eu e a Laura, a gente já não estava muito bem, estávamos nos tornando mais amigos do que marido e mulher. E infelizmente a gente está se separando, é muito triste dizer mas vai ser o melhor para nós dois nesse momento.