Apesar de negar, Mariana Rios estaria vivendo um romance com Gusttavo Lima

29/12/2020 | 13:10



Como você viu, rumores de que Gusttavo Lima e Mariana Rios são o novo casal do mundo dos famosos surgiram no último fim de semana, dias 26 e 27, depois que ambos desembarcaram em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Procurada por Leo Dias, a cantora e apresentadora negou os boatos, mas parece que eles realmente estão juntos!

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o cantor sertanejo não tem intenção de assumir um namoro ao público tão cedo, porém em rodas de amigos, Gusttavo e Mariana não escondem o affair. A aproximação entre eles teria começado no dia 12 de dezembro durante a live do reality O Próximo Número 1 - Villa Mix, apresentado pela morena. Meio que de brincadeira, o ex de Andressa Suita teria pedido o telefone de Mariana e eles estão juntos desde então.

A colunista também afirma que um jatinho de Gusttavo foi buscar Mariana na cidade natal da atriz, Araxá, em Minas Gerais, para levá-la até Angra dos Reis. Ela teria inclusive mostrado um pedaço da aeronave em seu Instagram Stories, mas logo apagou.

Vale lembrar que tanto Mariana quanto Gusttavo terminaram seus relacionamentos anteriores em 2020. Enquanto o cantor se separou da esposa Andressa Suita em outubro, Mariana anunciou o fim de seu noivado com o empresário Lucas Kalil no começo de dezembro.

Procurada, a assessoria de Gusttavo Lima negou os rumores.