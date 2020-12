Príncipe Harry e Meghan Markle fazem doação de gorros iguais ao do filho, Archie, para crianças carentes

29/12/2020 | 12:10



O espírito de Natal e de ajudar o próximo já faz parte da rotina de Archie, filho de Meghan Markle e Príncipe Harry! Foi o que o casal provou ao fazer uma doação em nome do pequeno.

Uma empresa neozelandesa de artesanato beneficente e comunitário chamada Make Give Live publicaram em seu Instagram um agradecimento para Harry e Meghan, já que os dois teriam feito uma encomenda de 100 gorros iguais ao de Archie para ajudar as crianças carentes da Nova Zelândia. Como o sistema da empresa é doar o dobro do que foi pedido, 200 itens foram preparados para aquecer as crianças que precisam.

O comunicado da Make Give Live também agradeceu a primeira-ministra do país, Jacinda Ardern, que fez a ponte entre o Duque e a Duquesa de Sussex e a empresa:

Meghan e Harry generosamente nos deram um presente que continuará a ser oferecido muito depois deste Natal. Adoramos que eles compartilhem nossos valores e nos escreveram um pouco antes do Natal para pedir 100 gorros para doar aos amigos Kiwi de Archie (crianças carentes na Nova Zelândia) que, com base em nosso modelo Compre um - Dê um, nos permitirá doar 200 gorros. Eles disseram que queriam ajudar nossos membros a continuarem tendo prazer em fazer, conectar e apoiar uns aos outros, o que nunca foi tão importante como agora. Então, obrigado a todos que fazem parte de nossa comunidade, contribuindo para o nosso impacto por meio de suporte, compra e produção!