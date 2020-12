Wanessa Camargo comemora 38 anos de idade com karaokê e recebe homenagens da família

29/12/2020 | 12:10



Comemoração em família, bastante doce e karaokê: foi assim que Wanessa Camargo decidiu celebrar seu aniversário de 38 anos de idade, que ocorreu na última segunda-feira, dia 28. Através dos Stories de Instagram, a cantora revelou que sua cunhada e seu esposo haviam atendido ao seu pedido, mas que também haviam deixado a decoração um pouco mais luxuosa:

- Oi, meus amores, hoje é dia do meu aniversário, 30 aninhos... mais oito. Estou muito feliz, estou fazendo uma festinha muito simples, uma coisa muito em casa mesmo. Pedi para minha cunhada e meu maridinho, mas ela não se contentou e fez uma coisa mais chique porque ela é muito chique... Minha amada Duda. Olha o que ela fez pra mim, uma mesa chiquérrima só pra gente. Pedi chocolate, doce e karaokê que eu não sou boba.

Em seguida, a filha mais velha de Zezé Di Camargo mostrou uma mesa de bolos e doces decorada com flores e em tons arenosos sob uma toalha chamativa, além de uma tenda havia sido armada à beira de sua piscina para comportar o espaço do karaokê. Wanessa também celebrou com um almoço ao lado da família, para depois curtir algumas músicas e soprar as velinhas.

Durante o dia, a cantora ainda publicou uma foto, que você vê em destaque, agradecendo pelas mensagens que recebeu:

3.8! Obrigada por todas as mensagens de carinho, todos vocês fazem parte de alguma forma da minha vida, e eu não poderia estar mais grata por esse novo caminho que se inicia! Que venha a festa!!!

Homenagens

E é claro que Wanessa recebeu diversas homenagens tocantes! A começar pela de sua irmã, Camilla, que está grávida de sete meses e compareceu à festa da mais velha. Ela publicou em seu feed um clique tirado durante a comemoração com a seguinte legenda:

Estar com ela no dia dela. Que presente. Só quem a conhece sabe a sua grandeza, seu coração, e como ela é um presente que Deus deu à Terra. Por mais pessoas como você, por mais momentos com você, por mais você você e você. Te amo, te admiro e te honro, minha irmã. Parabéns não só por hoje, mas por sempre.

O esposo de Wanessa, Marcus Buaiz, também não deixou de parabenizá-la nas redes sociais, publicando uma foto da data na qual aparece ao lado da cantora e dos filhos:

Wan, te desejo tudo de melhor na sua vida!!! Que seus sonhos se realizem e que você possa ser muito feliz... Muita Paz, Saúde e Sabedoria. Eu, José e João estaremos dedicados a isso!!! Se não pudermos fazer você a pessoa mais feliz, nós chegaremos o mais perto disso possível. Amo você! - escreveu ele, citando um verso da música Vícios e Virtudes, da banda Charlie Brown Jr.

Zilu Camargo também não deixou de prestar uma homenagem à filha mais velha, publicando em seu Instagram um longo texto no qual fala sobre a saudades e o amor que sente por Wanessa:

Hoje o dia despertou mais lindo e glorioso porque Deus me permitiu te dar vida há 38 anos!!!! Minha princesa, queria tanto estar pertinho de você... E te abraçar com todo amor, mas infelizmente tenho que me contentar com você aqui, dentro do meu coração! Te desejo o melhor do mundo hoje e sempre, e que Jesus faça morada constante em seu caminhar, te abençoando e te guiando por caminhos de luz e infinito amor! Te amo além do que possa imaginar, e agradeço a Deus por Ele ter me permitido te gerar com tamanho amor! Feliz Aniversário, minha princesa... A saudade é grande, mas meu amor por você é imensurável e infinito! Seja feliz sempre... Te amo!

Por fim, Zezé di Camargo também homenageou a cantora:

Minha princesa, minha primogênita, minha descoberta do que é ser pai. Dá um orgulho te ver assim: plena, mãe, artista e competente em tudo que faz. A experiência de ser seu pai é boa demais!!! Te amo e amo tudo que vem de você, filha. Parabéns e feliz aniversário!!! Você já notou que você nasceu no meio das duas datas mais importantes do ano?! Tinha que ser muito especial, né?!! Mais uma vez: te amo muito minha filha!!!