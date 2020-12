Gusttavo Lima posa sem camisa em lancha de 1,5 milhão de reais - Andressa Suita é pega stalkeando o ex nas redes sociais

29/12/2020 | 12:10



Gusttavo Lima mostrou toda a sua beleza em um post feito na última segunda-feira, dia 28, em seu perfil oficial no Instagram. Na ocasião, o cantor posou sem camisa em uma lancha e recebeu inúmeros elogios na rede social. Além disso, a embarcação também chamou a atenção dos seguidores do artista - e o modelo 2020 do barco, que tem capacidade para 14 pessoas, foi avaliado em 1,5 milhão de reais!

Nesse mesmo dia, Andressa Suita teria sido pega stalkeando o ex-marido. Segundo informações do colunista Leo Dias, a modelo visualizou os Stories de uma mulher que marcou o sertanejo em sua publicação. A usuária não estava junto com Gusttavo, mas estava na mesma praia onde o artista passeava com a lancha, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o jornalista, Andressa está curtindo o final de ano com a família e algumas amigas. Será que ela está mesmo interessada no que o ex está fazendo?