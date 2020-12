Bruna Marquezine se defende após se reunir com amigas para o Réveillon

29/12/2020 | 11:11



Bruna Marquezine foi bastante criticada na última segunda-feira, dia 28, após se reunir com amigas em uma ilha para o Réveillon. No Twitter, a atriz se defendeu de todos os apontamentos e afirmou que fez uma transição natural do isolamento para o distanciamento social.

Eu falei para as pessoas ficarem em casa na primeira fase, fase de ISOLAMENTO, quando eu fiquei seis meses apenas com a minha família dentro da minha casa. Depois disso, quando TODOS começaram a flexibilizar o distanciamento social, eu voltei a trabalhar presencialmente e passei a encontrar um pequeno grupo de amigos (no máximo nove pessoas, como recomendado, sempre testadas), COMO TODOS fizeram. Não escondo isso de ninguém, foi uma transição natural para todos. Eu não conheço nenhum indivíduo que esteja até hoje em isolamento total. Continuei seguindo todas as recomendações da OMS, porém trabalhando e cuidando da minha saúde mental. Todas as campanhas que seus ídolos fizeram durante a pandemia e vocês AMAM aclamar necessitam de equipes com NO MÍNIMO cinco vezes a quantidade de pessoas que estão nessa ilha.

Ela ainda atestou que não recebeu críticas em agosto, quando fez uma viagem para completar o seu aniversário de 25 anos de idade.

Aglomerar? Não entendi. No meu aniversário, depois de seis meses de isolamento, fiz a mesma viagem, com os mesmos cuidados, com o mesmo número de pessoas e vocês não estavam revoltadas assim e nem me chamando de hipócrita, muito pelo contrário, pediam até foto. [...] Eu acreditava no isolamento e coloquei em prática, saímos do isolamento e entramos no distanciamento social que eu também acredito e coloco em prática.

Uma internauta afirmou que Bruna estava dando desculpas para justificar o fato de ter se reunido com outras pessoas nesta reta final do ano.

Não é desculpa, meu bem. Estou muito tranquila com a minha decisão e escolhi não esconder porque estou em paz e ciente que não estou fazendo nada grave, nem colocando a vida de ninguém em risco. O que ainda me impressiona é o quanto essa rede social é tóxica e as pessoas amarguradas. [...] Você poderia até estar mentindo, eu não. Todos testados diversas vezes, a maioria está com anticorpos no atual momento, os funcionários da ilha estariam na ilha com ou sem a nossa presença, ninguém pegou avião ou encontrou pessoas no deslocamento até a ilha, enfim, tá tudo certo, rebateu a artista.

Para finalizar, a estrela ainda curtiu alguns tweets que criticavam a festa de Ano Novo de Neymar Jr., seu ex-namorado. Como você viu, o evento contaria 500 pessoas, embora a agência responsável tenha dito que serão 150 pessoas reunidas.

Bruna sendo sensata e defendendo a Thelminha. Porque cancelamento seletivo é o que mais acontece. Vão atrás de quem fica em festa com 500 pessoas. Sacoooo. Boa bubuuu, escreveu uma fã.

Tem gente aglomerando desde quando começou a quarentena e não tem essa comoção. A mulher está isolada em uma ilha, com outras pessoas, e estão tratando como se ela tivesse feito uma festa privada pra 500 pessoas, comentou outra.

Neymar teria curtido post que defende aglomeração

No Instagram, Neymar Jr. teria curtido uma publicação que defende a aglomeração em meio à pandemia. O post diz o seguinte:

Essa galera aí que leva teu japonês, tua Heineken, ou simplesmente arruma sua casa da bagunça que você e seus amigos fizeram escondidos.... Aí tu posta #ficaemcasa, pronto, você se transformou em um ser humano melhor e super engajado!!! Hipocrisiaaaaaaaa!!! NADA PODE PARAR!!! NADAAAAAAA!!! O teu lazer gera empregos de uma indústria enorme! Alguém trabalha para você sorrir! NÃO EXISTE SEGMENTO APARTADO OU DE MENOR IMPORTÂNCIA, TUDO ESTÁ INTERLIGADOOOOO!!! Quem é você para escolher quem morre de fome ou não??? Logooooo, tem que ter lazer SIM, teatro, cinema, bares, shows e festas! Para trabalhar pode aglomerar, para sorrir não??? Ou o vírus só se manifesta na diversão, só depois das 22:00??? Fui CLEAR???

A curtida do atleta não está mais disponível.