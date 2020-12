Larissa Manoela recebe homenagens do namorado e de Maisa Silva em seu aniversário e celebra: Diferente de outros anos, mas não menos incrível!

29/12/2020 | 11:10



Na última segunda-feira, dia 28, Larissa Manoela comemorou seus 20 anos de idade e, mesmo com as restrições de segurança do novo coronavírus, conseguiu comemorar a data com uma festa caseira reservada a seus familiares - mas nem por isso menos luxuosa.

No Instagram, a atriz compartilhou alguns cliques mostrando como sua casa foi preparada para a comemoração, e dando a entender que foi uma surpresa ter uma decoração tão elaborada:

Ahhh dia 28, você é especial! Acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia pensar que meu aniversário esse ano fosse me surpreender tanto. Diferente de outros anos, mas não menos incrível! Família, união, amor, cuidado e proteção. Além de uma surpresa de encher o coração! Gratidão a todos os parceiros maravilhosos que transformaram minha casa, seguindo todos os protocolos, num verdadeiro sonho. FELICIDADE ABSOLUTA!

E o parabéns?

Como não poderia ser diferente, a atriz contratada pela Globo recebeu homenagens pra lá de especiais. A começar pela publicação de seu namorado, Leo Cidade, que compartilhou uma série de três cliques pra lá de fofos ao lado da amada, com a seguinte legenda:

Aniversário do meu amor! Parabéns minha lindaaa! Te amo muito!!!

Larissa também recebeu as felicitações de Maisa, sua amiga de longa data. No Twitter, a apresentadora recordou um clique antigo, no qual as duas aparecem ainda crianças, usando o figurino do clipe da música Bom, bom, bom, da época em que a dupla gravava a novela infantil Carrossel. Na legenda, ela escreveu:

Sim, hoje é o dia dela, Larissa Manoela, e seus 20 anos chegando com TUDO. Saudades amiga, muita saúde e prosperidade sempre! A foto bonita ta no meu story, aqui vai essa mesmo.

Já através do Stories do Instagram, Maisa compartilhou a foto de um post que fez para a amiga em seu aniversário de 2018, e usou a seguinte legenda:

Hoje o dia é todo dela! Amiga, 20 aninhos já? Que Deus te ilumine, te dê muita saúde e amor sempre! Estou com saudades e te desejo um dia rodeado de paz e coisas boas porque você merece! A pitchulinha cresceu!

Além disso, Larissa ainda recebeu os parabéns de outros famosos, como Fabiana Karla, Claudia Raia, Thalita Rebouças, Bia Jordão, Lucas Santos, Bia Lanutti, Matheus Lustosa, Rafaela Ferreira, Leo Belmonte, Carol Sampaio e Deborah Secco.