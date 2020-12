Bianca Bellucci

29/12/2020



A Netflix possui diversos recursos ocultos que podem melhorar a experiência dos usuários. Por exemplo, é possível personalizar as legendas e desabilitar o início automático do próximo episódio de uma série. Outra função é a de poder organizar manualmente sua lista. Na prática, dá para colocar os filmes ou as séries que você quer ver primeiro para aparecerem no começo. A seguir, acompanhe como realizar o procedimento.

1. Em seu computador, abra seu navegador favorito e acesse o link: https://goo.gl/avV1og. Mude para a opção “Classificação manual” e clique em “Salvar”.

2. Agora, volte para a página inicial da Netflix. Vá até “Minha Lista” e dê um toque em “Ver tudo”.

3. Na nova janela, basta arrastar as opções para cima ou para baixo na ordem de preferência. Também é possível remover mais facilmente alguns títulos. Basta clicar no “x” no extremo canto direito.

Na galeria, veja o tutorial em capturas: