Antonia Fontenelle debocha de Felipe Neto após influenciador ser flagrado jogando o último futebol do ano e supostamente ser desmentido

29/12/2020 | 10:10



As redes sociais foram à loucura na noite da última segunda-feira, dia 28! Felipe Neto, que tem mais de 41 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e quase 13 milhões de seguidores no Twitter, foi flagrado jogando futebol recentemente. Acontece que o esporte gera muito contato e, principalmente em um ambiente amador, não é considerado ideal de ser praticado em meio à pandemia do novo coronavírus. Por isso, Antonia Fontenelle, que já tem uma inimizade declarada com o influenciador, resolveu debochar da situação online, dizendo:

O golpe está aí, vai quem quer. Não entendeu?

Felipe se pronunciou em seus perfis e pediu desculpas pelo erro, afirmando que ficará isolado por 14 dias para que nenhum de seus familiares, amigos e/ou funcionários tenham risco de serem contaminados pela doença.

Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo. Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pego alguma coisa, o que é totalmente improvável. Vale ressaltar que eu me testei antes (como venho fazendo semanalmente), com resultado negativo. Agora vamo em frente.

Entretanto, o youtuber foi supostamente desmentido por outro influenciador, que afirmou ter participado de diversos jogos de futebol com Felipe este ano.

Mentira. Eu jogo do seu lado e quem te filmou hoje é meu amigo. Você jogou MUITAS vezes na pandemia. Eu vi. Nem sempre seu segurança manda parar de filmar e consegue igual hoje. Seja homem, irmão. Beijo.

Vale lembrar que Felipe foi uma das celebridades que criticaram a festa de Natal de Carlinhos Maia, alegando que não saía de cada desde março, quando a pandemia começou no Brasil.

E quem criticou o demonho fui EU. Felipe Neto, 32 anos, praticamente sem pisar na rua desde março, responsável por absolutamente ZERO contaminações, comentou.

Carlinhos, então, se manifestou nas redes sociais:

Meu Deus, o santo do pau oco? Como assim? ANTES DE MAIS NADA: NÃO QUERO JUSTIFICAR ERRO NENHUM. Continuo errado, pela aglomeração. Mas confessou que estou feliz em ver esse cara sendo pego na própria hipocrisia, espalhador de fake news, inclusive dos 47 funcionários que ele tem teve a hombridade de desmentir. Posso cometer erros, mas o mau caratismo de apontar o dedo para o outro quando meu telhado é de vidro, esse não! Interrompe aí.