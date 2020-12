Mercado de juros devolve prêmios com queda do dólar na abertura

29/12/2020 | 10:06



A abertura do dólar em baixa, em meio a apetite a risco externo, foi determinante para a queda dos juros futuros nos primeiros negócios do dia. A desaceleração do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), abaixo da mediana das estimativas, em tese contribuiria para baixo, mas a liquidez é bastante reduzida e o dado não chega a fazer preço. A taxa de desemprego de 14,3% no trimestre até outubro, abaixo do piso das previsões (14,5%, na pesquisa Projeções Broadcast), também é observada sem provocar reações.

O IGP-M avançou 0,96% em dezembro, desacelerando ante os 3,28% de novembro. Com o resultado, o índice encerrou 2020 com alta de 23,14%, a maior variação anual desde 2002 (25,31%). Tanto o dado mensal quanto o anual ficaram abaixo das medianas das estimativas, de 1,20% e de 23,45%, respectivamente (Projeções Broadcast).

Às 9h48, o DI para janeiro de 2022 tinha taxa de 2,885% ante 2,920% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2027, de 6,53% - mínima - ante 6,58% ontem no ajuste.