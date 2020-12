Nasceu! Atriz Emma Roberts dá à luz seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Garrett Hedlund

29/12/2020 | 09:10



Emma Roberts deu à luz seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Garrett Hedlund, no último domingo, dia 27. Entretanto, a informação só foi divulgada pelo site norte-americano TMZ na noite da última segunda-feira, dia 28. A sobrinha de Julia Roberts sempre foi bastante reservada e, por enquanto, não falou sobre o nascimento do filho nas redes sociais - sua última foto postada no Instagram é do dia 21 de dezembro.

Ainda de acordo com o veículo, o nome do bebê é Rhodes. O pequeno teria nascido com quase quatro quilos e tanto ele quanto a nova mamãe estão ótimos após o parto.

Emma e Garrett começaram a se relacionar em 2019, logo após o término da atriz com o também ator Evan Peters. A confirmação da gravidez veio em agosto deste ano.

Felicidades ao casal!