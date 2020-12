Ampara Animal lança calendário beneficente com Turma da Mônica

29/12/2020 | 09:00



A ONG Ampara Animal lança calendário 2021, beneficente, em parceria com a Turma da Mônica. O cãozinho Bidu, um dos primeiros personagens de Maurício de Sousa em 1959 será um dos protagonistas da ação. Toda renda obtida com as vendas será revertida em prol dos trabalhos da instituição, que ajuda mais de 450 abrigos para cachorros e gatos.

O calendário vem com a renovação da parceria entre a Ampara com a Mauricio de Sousa Produções, que teve início em 2019, quando parte dos lucros do filme Turma da Mônica - Laços foi destinada para a instituição.

"A parceria com a Ampara Animal reflete para nós a essência do amor em prol dos animais. É necessário um olhar da sociedade para o fato de cães serem abandonados e sofrerem nas ruas. Todo o cuidado é essencial para os bichinhos viverem felizes e saudáveis. É uma parceria incrível e ficamos muito felizes em apoiar essa causa!", afirma o criador da Mônica.

Os calendários já estão disponíveis para venda no site da instituição e custam R$ 30 cada.

Há quase dez anos, a Ampara Animal lança produtos para arrecadar fundos para os trabalhos em prol dos animais. Personalidades como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Sabrina Sato, João Vicente de Castro, Sheron Menezes, Cleo Pires, Fiorella Mattheis e Yasmin Brunet já posaram para edições anteriores.

Para o ano 2021, temas de conscientização serão ilustrados com os personagens da Turma da Mônica. "A presença de um animal na família se insere no cotidiano das pessoas com um amor incondicional, além das trocas, da alegria que as brincadeiras proporcionam, dos momentos de lazer e passeios. Um animal ajuda no desenvolvimento da criança em diversos aspectos, tanto no cognitivo, psicomotor, emocional, desenvolve habilidades de responsabilidade e inclusão", afirma Mauricio de Sousa.