Senado pode decidir sobre aumento na ajuda federal nos EUA já nesta terça-feira

29/12/2020 | 07:17



Após a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovar na noite da segunda-feira uma elevação nos pagamentos federais aos americanos que ganham até US$ 75 mil ao ano, de US$ 600 a US$ 2 mil por pessoa, o Senado deve tratar do tema nesta semana. Uma decisão sobre o tema entre os senadores pode surgir já nesta terça-feira, 29.

O líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, pediu ao presidente Donald Trump que consiga o apoio dos republicanos na Casa para apoiar os pagamentos mais elevados, diante da pandemia da covid-19.

A expectativa é que Schumer tente passar a lei com consenso unânime nesta terça-feira.

Caso nem todos os senadores a aprovem, serão necessários 60 votos no Senado com 100 integrantes, controlado por uma maioria republicana.

A Câmara ainda votou para derrubar um veto do presidente Donald Trump de uma lei de defesa, de US$ 740,5 bilhões, enviando o texto também ao Senado. Essa lei pode ser votada pelo Senado nesta quarta-feira.