Lojas registram alta no fluxo, ainda menor do que em 2019

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



29/12/2020 | 00:05



Tradicionalmente esperado pelo comércio da região, o período das trocas de presentes de Natal deve ter um movimento menor neste fim de ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. Foi o que ocorreu ontem, primeiro dia de funcionamento autorizado pelo Estado desde o dia 25 – até então, o dia 26 era marcado pelas trocas.

Na Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo, a comerciante Janete dos Santos, proprietária da loja de roupas Jane Moda Plus, afirmou que neste ano o movimento do Natal foi 30% menor, o que também impacta o período das trocas.

“Muita gente está desempregada neste ano, o que influencia muito. Sem falar que o comércio ficou fechado no fim de semana (conforme determinação do Estado para evitar aglomerações, somente o comércio essencial poderia abrir, o que não foi seguido por parte das lojas da região) também atrapalhou o comércio. Como o auxílio emergencial está chegando ao fim, o pessoal preferiu levar lembrancinha”, disse.

De acordo com Janete, ocorreram trocas ontem, o que representa sempre uma oportunidade do comércio realizar novas vendas. “Porém, acredito que as trocas ainda devem aparecer. Já teve hoje (ontem), mas foi mais fraco. Mesmo assim, gera uma movimentação, já que o cliente pode optar por uma roupa mais cara ou mais alguma peça.”



SHOPPINGS

Nos shoppings da região, também são esperados mais consumidores. No Grand Plaza, em Santo André, o empreendimento afirmou, em nota, que “tradicionalmente o fluxo de pessoas é maior no fim do ano”, mas, por se tratar de um ano atípico, não há como fazer previsão sobre o aumento de fluxo.” A orientação é que os consumidores observem a política de trocas de cada loja, verificando também se podem utilizar o sistema de entregas via drive-thru e outros meios de comunicação, como, por exemplo, o WhatsApp.

Nos shoppings Atrium e ABC, localizados na mesma cidade, e no Praça da Moça em Diadema, a expectativa é de que o público seja semelhante aos dias que antecederam ao Natal. Os empreendimentos também incentivam os lojistas a utilizarem ferramentas como o delivery e o drive-thru, além da vitrine on-line no site de cada empreendimento e a divulgação das ofertas por meio das redes sociais.