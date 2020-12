EC São Bernardo acerta com ex-lateral do Azulão

Dérek Bittencourt

29/12/2020 | 00:01



O EC São Bernardo está próximo de anunciar seu primeiro reforço para o Campeonato Paulista da Série A-2. Depois de renovar os contratos de nove jogadores e da comissão técnica, o Cachorrão foi buscar na vizinhança um jogador que acabou de conquistar o título da competição, caso do lateral-esquerdo Dudu, 22 anos, campeão da divisão de acesso com o São Caetano.

Depois de duas temporadas no Itapirense, onde jogou o Paulista da Segunda Divisão (quarto nível do Estadual), Dudu foi para o PSTC, do Paraná, pelo qual disputou cinco jogos do Campeonato Paranaense. Depois da paralisação do calendário nacional em razão da pandemia do novo coronavírus, ele foi contratado pelo São Caetano e participou dos quatro jogos da reta final (as semifinais contra o XV de Piracicaba e as finais frente ao São Bento). Esteve em campo ainda em um jogo da Série D do Brasileiro, até deixar o Azulão em razão da falta de pagamentos de salários.

Enquanto não oficializa a contratação de Dudu, o EC São Bernardo anunciou as renovações contratuais do goleiro Allan Thiago, dos zagueiros Luís Phelipe, Alexandre e Erwin, do lateral-direito Osvaldir, dos volantes Dudu Lima e Willian e dos atacantes Chuck e Raul. Quem também permanecerá é o técnico Renato Peixe, junto da maior parte da comissão técnica. A reapresentação do elenco será em janeiro.