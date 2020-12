Estádio Bruno Daniel preocupa o Ramalhão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



29/12/2020 | 00:01



Faltam dois meses para a bola rolar para o Paulistão, dia 28 de fevereiro, e o Santo André teme não ter onde mandar seus jogos. Isso porque, mesmo depois da retirada da grama natural por parte da Prefeitura, ainda não teve início a instalação do gramado artificial que passará a ser o piso definitivo do Estádio Bruno Daniel. A empresa que realizará a obra aguarda para começar os trabalhos, enquanto o Ramalhão espera ansiosamente pela conclusão do mesmo.

“A situação é preocupante, porque o prazo para o término das obras está se encurtando. Temos até dez dias úteis antes do início do campeonato para confirmar a utilização do Bruno Daniel, inclusive com a apresentação de todos os laudos técnicos ainda faltantes”, disse o presidente do Santo André, Sidney Riquetto, que, por outro lado, não procura por um plano B. “Por ora, não. Acreditamos que tudo vai ser solucionado em tempo.”

Após servir como base para a montagem de um hospital de campanha – que, durante quatro meses, tratou de pacientes positivados para o novo coronavírus; a Prefeitura afirma que 446 vidas foram salvas na estrutura –, em novembro o local passou por intervenção de profissionais da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos. Ao iniciar a retirada da grama natural e preparar o solo para a etapa de instalação do tapete sintético, a Prefeitura estimou investimento de R$ 2,1 milhões para que o novo gramado artificial ficasse pronto, com conclusão das intervenções para janeiro. Ontem, em resposta ao Diário, reafirmou orçamento e prazo. A intenção é ter um piso similar ao do Allianz Parque, mesmo com valor quase cinco vezes menor. “A gente consegue entregar produto com mesma performance de qualidade (em relação ao estádio palmeirense) e valor mais em conta”, afirmou, no mês passado, Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass, empresa que deverá realizar o processo.

Apesar de não ter mais o hospital de campanha no espaço, o Bruno Daniel ainda vem sendo parcialmente utilizado como abrigo. “O local onde ficavam os antigos vestiários está sendo utilizado temporariamente como alojamento de pessoas em situação de rua, em especial que integram grupos de risco da Covid-19, em ação da Secretaria de Cidadania e Assistência Social”, explicou a Prefeitura.

Dupla regressa para o Estadual-2021

Antes mesmo de o Santo André oficializar, o Botafogo-PB confirmou os dois próximos reforços do Ramalhão para o Paulistão-2021. O meia Vitinho e o atacante Marlon, que disputaram o Estadual deste ano com a camisa andreense e, depois, foram levador pelo executivo de futebol Edgard Montemor Filho ao time paraibano, estarão de volta.

“Eles possuem pré-contrato com o Santo André, mas não significa que não permanecerão para competições em 2021. Eram propostas de salários irrecusáveis, e o Botafogo-PB não tinha como cobrir”, declarou o presidente do clube da Paraíba, Alexandre Cavalcanti. Na despedida do Alvinegro da Estrela Vermelha, tanto Vitinho quanto Marlon marcaram gols na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-BA.

No fim da tarde de ontem, porém, o Ramalhão confirmou nas redes sociais a chegada de ambos, que se juntam ao zagueiro Rodrigo e ao lateral-direito Marcos Martins, dupla que também estava no time paraibano. “Os levei ao Botafogo-PB por conta dos bons jogadores que são. Ajudaram o Santo André e tinha certeza que ajudariam o Botafogo-PB, como aconteceu. Tanto que o Botafogo-PB queria ficar com os três, a torcida queria que ficassem”, explicou Edgard.