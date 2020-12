Emprego pós-Covid

Do Diário do Grande ABC



28/12/2020 | 23:59



O fim do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, previsto para quinta-feira, deve aumentar as incertezas no cenário econômico nacional. Sem reedição por parte do governo federal, a Medida Provisória 936, emitida em 28 de junho, que por oito meses permitiu a redução de jornada e salário em troca da preservação dos postos de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus, perde seus efeitos em 31 de dezembro. O que virá na sequência? Sem nenhuma política de estímulo à economia no horizonte, fica difícil enxergar de onde o empresariado vai obter fôlego para garantir a contrapartida expressa na MP.

A imensa adesão das empresas ao programa, que na região impactou um terço dos empregados, conforme mostra reportagem publicada hoje neste Diário, comprova que a medida foi importantíssima para o enfrentamento do período mais agudo da crise deflagrada pelas medidas restritivas de combate ao coronavírus. Muitas delas, inclusive no Grande ABC, certamente não teriam sobrevivido sem a aprovação do pacote emergencial pelo Congresso Nacional.

Desnecessário, portanto, ratificar a conveniência do programa de socorro ao emprego. Os trabalhadores, por sua vez, conscientizaram-se da necessidade de aderir à MP, que lhes garantiria estabilidade em tempo proporcional aos meses em que passaram trabalhando com jornada e salário reduzidos. Empregadores e empregados fizeram a sua parte. Faltou o governo federal fazer a dele.

Para evitar a desestruturação financeira das empresas que aderiram à MP, o fim da legislação emergencial deveria coincidir com o início dos efeitos das políticas de estímulo à economia. Sem isso, muitas empresas terão dificuldades para arcar com as responsabilidades decorrentes do término do programa. Infelizmente, a chegada do ano novo não trará, automaticamente, a recuperação dos negócios. Pelo contrário. Sem vacinação em massa, é impossível prever melhora no cenário. Muito provavelmente, a conta da omissão governamental será empurrada a patrões e empregados. Lamentável.