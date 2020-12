Organizar as contas para 2021 no azul

Do Diário do Grande ABC



28/12/2020 | 23:59



Todos estamos sujeitos a passar por dificuldades financeiras, principalmente em meio a pandemia que desencadeou uma das crises econômicas mais graves da história mundial. Segundo a (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), em novembro, o índice de inadimplentes chegou a 66%, o maior percentual da série histórica da Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), realizada desde janeiro de 2010. O levantamento também apontou que o total de brasileiros com contas em atraso aumentou para 26,7% no período, atingindo a maior proporção desde março de 2010. Em meio a esse cenário tão incerto, organizar a vida financeira se tornou mais que desafio diário, e passou a ser algo extremamente necessário para manter as finanças em ordem, principalmente com a chegada das festas de fim de ano. Mas, afinal, como fazer isso de forma eficiente?

A primeira tarefa é colocar tudo na ponta do lápis! Para isso, você pode criar planilha de gastos que ajudará a ter dimensão real de todas as contas, analisar melhor as despesas fixas e a sua receita. Esse primeiro passo pode até ser intimidador, pois será possível enxergar o quanto está sendo empregado em coisas supérfluas, porém, é extremamente necessário para saber, de fato, quais são as contas fixas e essenciais. Se já está com as despesas em atraso, é hora de buscar alternativas para começar 2021 no azul. Atualmente, existem algumas fintechs pioneiras que possibilitam o pagamento de qualquer tipo de boleto em até 12 vezes no cartão de crédito. Essa é ótima opção para quem quer deixar as finanças em dia, sem recorrer a empréstimos com encargos bem mais altos que a opção de parcelamento no cartão.

A partir disso, é necessário organizar planejamento financeiro para os próximos meses, incluindo despesas com IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), matrícula e material escolares logo no início do ano e que costumam deixar a maioria das pessoas no vermelho. Inclusive, esses tributos também podem ser parcelados, o que pode significar ‘respiro’ em meio às contas. Está aí 2021 e nada melhor do que começar o ano com menos barreiras e complicações para organizar nossa vida financeira, sem burocracia na hora de pagar qualquer boleto, tributos, ou até multas. Tenha em mente que, tão importante quanto organizar contas e preparar planejamento financeiro, é ter disciplina para manter tudo em ordem. Com isso, será possível poupar mais e ter vida mais tranquila, paz de espírito, fazer aquela viagem que vem adiando ou, então, adquirir aquele bem tão sonhado, como casa ou carro. Você saberá que está no caminho certo quando não tiver mais dificuldades em pagar suas contas. Mantenha a disciplina e o foco!

Diogo Cuoco é fundador e CEO da startup TakiPay.



PALAVRA DO LEITOR



Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Agência Comunicado; Gizelda da Trindade e Oliveira, Gustavo Faleiros, Izabela Moi, Jariza Rugiano, Jessica Bernardo Marcelino de Lima, Joao Cesar Pereira Fernandes, Jonas Ortiz de Camargo, Julia Vieira Reis, Juliana Doretto, Katia Flora dos Reis, Lara Deus, Laura Diniz Scofield, Leonardo Nunes Silva, Luciana Vieira Cobra, Lívia Lima da Silva, Lucia Monteiro Mesquita, Luciana Fernandes dos Reis; Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Diadema.; Walmir de Medeiros Lima.

De risco

Meu sogro, Antonio Atilio, está internado na Santa Casa de Santo André desde o dia 22 de novembro. Sofreu infarto e teve Covid. Ele já se curou da Covid e está lúcido, mas aguardando para fazer o cateterismo para saber a gravidade. Na semana retrasada teve outro infarto e o mandaram para UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Mas em 24 horas voltou para enfermagem. Estava marcado para ontem o cateterismo no Mário Covas. E por coincidência fizeram o teste da Covid e deu positivo. Agora estão querendo dar alta para ele dizendo que ele é de risco. Sem fazer o cateterismo e com a Covid! Nos ajudem! Meu sogro disse que o hospital está muito cheio de entubados e com Covid.

Gislene Vanessa Schiavinatto Atilio

Santo André

Festa

Infelizmente, nem Prefeitura de Santo André nem Semasa nem Guarda Municipal tomam conhecimento da denúncia de moradores referente à clara desobediência de normas sanitárias contra a expansão da Covid-19! Se você ligar para a guarda, ou nunca será atendido ou, se tiver muita, muita sorte, receberá resposta educada, empolada, vazia de sentido e ninguém fará absolutamente nada para fiscalizar ou punir. O Semasa nada faz nem quanto a barulho além de qualquer limite, nem quanto à aglomeração de pessoas, gente sem máscaras de proteção, venda de bebidas alcoólicas etc. Pede que o munícipe ligue no exato momento em que ocorre o barulho: mas o Semasa, após às 18h de sexta-feira, não atende e também não atende aos sábados nem aos domingos. Fazer reclamação e/ou denúncias no site do Semasa é o mesmo que nada ao quadrado. Ligar para a Prefeitura em dia de semana, registrar queixa, resulta em protocolo e nada mais! Falo de Beef’steak, na Rua Marcilio Dias, 338, Santa Maria, em Santo André. Música alta nos fins de semana, aglomeração sem máscaras dentro do estabelecimento e na calçada, venda de bebida alcoólica (que atrai sem-máscaras, claro) até altas horas.

Aleksandar Jovanovic

Santo André

Invisíveis

Prezado jornalista Francisco Lacerda, que surpresa auspiciosa ler reportagem feita por vossa senhoria e publicada neste prestigioso periódico Diário (Setecidades, dia 27)! Foi esclarecedor e inquietante ler seu circunstanciado relato sobre as condições de vida inóspitas que vivem seres humanos, considerados párias da nossa sociedade, que tenta desviar o olhar ou ignorar, quando estas pessoas, que vivem em situações de vulnerabilidade social, pedem ajuda. Sei que seu labor jornalístico tem também a árdua/fascinante tarefa de fazer copidesques de missivas, enviadas à coluna Palavra do Leitor por ‘diarionetes’ gregos e troianos (considero-me um ‘diarionete’ grego), democraticamente publicadas nesta página 2, mas foi bom vê-lo – também – escrevendo sobre tão cruciante tema.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Assassinada

Viviane baixou a guarda! Na véspera de Natal, doutora Viviane foi mais uma vítima de feminicídio. Nem mesmo os apelos aflitos de suas filhas fizeram homem absolutamente cego pelo machismo parar. A cegueira, o machismo e o empoderamento de atitudes como a do engenheiro, que assassinou de forma cruel a juíza Viviane, parecem não chocar mais parcela da nossa sociedade. Viviane fez boletim, andou por meses com escolta e quando acreditou que não estava mais em risco, baixou a guarda e foi brutalmente assassinada. Lamentamos e nos solidarizamos com amigos e familiares, mas espero que a morte de Viviane não seja em vão, e uma luz de alerta acenda. Sociedade reflita: se uma juíza não conseguiu escapar da fúria do machismo, imagina a Maria? Essa luta não diz respeito a esquerda, direita, centro, do vermelho, do amarelo, do azul, da preta, da branca, da laranja. Essa luta é de toda a sociedade. ‘Sociedade melhor para as mulheres é sociedade melhor para todas as pessoas.’ Basta de violência contra a mulher!

Marcia Garcia

Santo André