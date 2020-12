Mais autarquias na lista de Morando

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/12/2020 | 00:38



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), reeleito em novembro, fechou o ano promovendo reforma administrativa com encerramento de autarquias – entre elas a ETC (Empresa de Transporte Coletivo) e a Fundação Criança – e alteração em outros departamentos, como a Faculdade de Direito. O que se comenta nos corredores do Paço é que o próximo órgão na lista é o Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo). Não se sabe bem ao certo o destino da autarquia, que gerencia o convênio médico dos servidores, mas há encaminhamento de debate de remodelar o instituto. A discussão tem gerado apreensão entre os servidores, já que há colaboradores e dependentes em tratamentos contra doenças graves, como o câncer.

Nomeação – 1

Outro assunto que domina a roda de conversas políticas no Paço de São Bernardo é a possibilidade de Márcia Morando, irmã do prefeito Orlando Morando (PSDB), ter cargo na administração a partir do ano que vem. É forte o rumor de que Márcia vai gerenciar o Fundo Social municipal. E, claro, também é forte a piada sobre a irmã do tucano, que chegou a ser condenada a ressarcir uma vizinha no condomínio Swiss Park por obra irregular. Se nem olhar para o vizinho de condomínio nobre ela teve, quiçá aos mais necessitados, dizem alguns políticos da cidade.

Nomeação – 2

Aliás, por falar no secretariado do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), quem foi visto ontem em frente ao Paço foi o atual prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB). Sem conquistar a reeleição, Kiko estuda convites para assumir funções públicas, e sua presença em São Bernardo indica que ele aceitou um deles. O tucano tem tudo para ficar em cargo de articulação. Ser titular da pasta de Governo é a aposta entre os que acompanham a gestão Morando de perto.



Nomeação – 3

Aliado de primeira hora do deputado federal Alex Manente (Cidadania), André Sicco deve comandar a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Orlando Morando promete anunciar todo o time em solenidade hoje.<EM>



Participação

O núcleo duro do futuro governo do prefeito eleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), estuda ampliar a participação da família Rubinelli na gestão. Fiador do projeto do petista desde o início da campanha, o clã emplacou o ex-deputado Wagner Rubinelli (PTB) na Secretaria de Administração. Agora, há discussão para que o vereador Fernando Rubinelli (PTB), filho de Wagner e que não conquistou a reeleição, seja secretário. Especulação gira em torno da pasta de Serviços Urbanos.



De olho

Em Diadema, é quase certo que o vereador Ronaldo Lacerda (PDT), que foi candidato a prefeito neste ano, ocupará uma secretaria no governo do prefeito eleito José de Filippi Júnior (PT). E também é quase certo que Lacerda, oriundo do movimento de moradia, assuma a pasta de Habitação. O debate é acompanhado de perto por aliados do vereador reeleito Josa Queiroz (PT), que também tem forte ligação com o setor.



Área

Vereador da Capital, José Police Neto (PSD) está próximo de ser secretário na área de planejamento no governo do prefeito reeleito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Esta coluna já havia adiantado que existia conversa para que Police Neto, que não conseguiu a reeleição em São Paulo, mas é figura próxima do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, integrar o time de Paulo Serra.