Dobradinha chega ao poder em São Caetano

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/12/2020 | 00:01



ELEIÇÃO 22

A eleição foi realizada em 24 de março de 1957, a única eleição municipal daquele ano no nascente ABC.

O futuro Grande ABC era formado por cinco municípios.

Mauá e Ribeirão Pires teriam eleições municipais no ano seguinte, 1958.

Santo André e São Bernardo iriam novamente às urnas para eleger seus prefeitos, vice-prefeitos e vereadores apenas em 1959, quando também Diadema – emancipada – elegeria seus governantes pela primeira vez.

Rio Grande da Serra aguardaria alguns anos mais para formar, enfim, as sete cidades locais.

Jânio e Adhemar em São Caetano.

A tese da coincidência de mandatos.

Dona Olga três vezes vereadora.

291 – Em 24 de março de 1957 também houve eleições municipais em São Paulo (Capital), Santos, Barueri, Cubatão, Itariri, Juquiá e Pedro de Toledo.

292 – Em São Caetano, a campanha eleitoral de 1957 foi das mais equilibradas. De um lado, o candidato a prefeito Jacob João Lorenzini, líder autonomista apoiado pelo prefeito Anacleto Campanella. De outro lado, o deputado Oswaldo Massei, que se destacaria como adversário histórico de Campanella.

293 – O candidato a prefeito de São Paulo na mesma eleição de 24 de março de 1957, Adhemar de Barros, participou de um dos últimos comícios de Lorenzini, em São Caetano. Jânio Quadros, governador de São Paulo, veio a São Caetano prestigiar Massei, dando apoio a ele por meio de uma emissora de rádio de Santo André, provavelmente a Rádio Clube, agora nas mãos de Oswaldo Gimenez, futuro prefeito.

294 – Um terceiro candidato a prefeito não empolgou em São Caetano, Antonio Passarelli, pouco conhecido.

295 – A apuração das 145 urnas foi realizada na sede da Associação Atlética São Bento, que ficava na Rua Perrella, a antiga sede do São Caetano EC. Massei foi eleito com 13.512 votos, Lorenzini ficou em segundo com 11.173 e Passarelli, em terceiro, com 3.288; em branco, 1.063 votos; nulos, 873, segundo divulgou o Jornal de São Caetano.

296 – Igual equilíbrio entre os dois mais votados para vice-prefeito: Lauro Garcia, o eleito, com 8.703 votos; Dirceu Vieira de Souza, em segundo, com 8.493, vindo a seguir Odilon de Souza Melo (5.276), Lavinho de Carvalho (2.724), Angelo Cianfarani (899) e Hindemburg Cintra Soares (584).

297 – À Câmara Municipal, dos 21 vereadores, foram reeleitos dez; entre os 11 novos vereadores, os mais votados foram Fábio Ventura (que se tornaria veterano no Legislativo), com 640 votos; Armindo Ortega Martins, com 519; e Walter Braido, que se tornaria tri-prefeito no futuro, com 450 votos. Osvaldo Giampietro foi reeleito vereador com 524 votos.

298 – Em São Paulo, o governador Jânio Quadros apoiou o engenheiro Prestes Maia, mas quem ganhou para prefeito foi Adhemar de Barros, rival dos janistas, sucessor de Toledo Pizza.

299 – Discutia-se a possibilidade futura da prorrogação dos mandatos, um recurso para atingir a coincidência geral de todos os mandatos. Tramitava emenda do deputado federal Antonio Horácio (PSD do Ceará) neste sentido. Uma emenda radical: igualar todos os mandatos, do presidente da República aos vereadores. Para que houvesse a coincidência, outra possibilidade seria diminuir a duração dos mandatos futuros. As duas fórmulas seriam adotadas, em momentos diversos, inclusive no Grande ABC, até que, ao menos nas eleições municipais brasileiras, houvesse a tal coincidência de mandatos, como veremos nesta série.

300 – Em São Caetano, os candidatos eleitos em março de 1957, prefeito Massei, vice Lauro Garcia e os 21 vereadores tomaram posse em 4 de abril. Uma mulher, Olga Montanari de Mello, chegava pela terceira vez à Câmara Municipal, fato até então inédito na região.

Diário há meio século

Terça-feira, 29 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1421

Manchete – Espanha condena bascos. Rússia, judeus. No total, oito condenados à morte

São Caetano – Vereador Júlio de Mello solicita ao Executivo a colocação de placas denominativas de ruas.

Indústria – Ishiki & Cia, há 30 anos no ramo de máquinas de lavar, inaugura novas instalações em Santo André, à Rua Gil Vicente, 145, Vila Pires.

Futebol – Pelo Supercampeonato Municipal de Santo André, Sete de Setembro e Alvinegro deverão disputar o título numa melhor de três partidas.

Município Paulista

Hoje é o aniversário de Avanhandava, criado em 29 de dezembro de 1925 e instalado em abril de 1926. No vocábulo indígena, significa ‘forte correnteza’.

Em 29 de dezembro de...

1920 – O aviador paulistano Edú Chaves entra para a história ao cumprir o <CF160>raid</CF> entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires, fato inédito.

Ele deixou o Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, em 24 de dezembro, e fez escalas em São Paulo, Guaratuba, Porto Alegre e Montevidéu, antes de chegar ao destino.

Escreveu o Estadão: “(Edú Chaves) Conquistou para a aviação nacional o maior título de glória que registram os anais sul-americanos”.

Participou da viagem o mecânico Robert Thiry.

O aviador chegou ao campo de aviação de Palomar, subúrbio de Buenos Aires, pouco antes das 13h de 29 de dezembro de 1920.

“Edú Chaves chegou a Buenos Aires! É a palavra que se ouve a cada passo, na cidade.”

– Edú é arrivato, alle tredice ore!, disse um menino italiano na Praça da Sé.

Pelo Campeonato Municipal de São Paulo, resultado do domingo, dia 26 de dezembro: Rio Branco 1, São Caetano 0.

Em São Paulo, no campo do Independência, no Cambuci, um treino de futebol entre o Independência e o Primeiro de Maio, de Santo André.

Santos do Dia

São Tomás Becket (Londres 1118-1170). Arcebispo.

Segundo

Primiano

SAGRADA FAMÍLIA. Esta celebração serve para que todas as famílias se lembrem da humilde Sagrada Família, que mudou o rumo da humanidade. Ela representa o gesto transcendente de Deus, que se acolheu numa família humana para ensinar o modo de ser feliz: amar o próximo como a nós mesmos. A Igreja comemora a festa da Sagrada Família em data móvel, no domingo após o Natal, ou, alternativamente, no dia 29 de novembro.