'MasterChef' terá episódio com campeões de 2020; veja quem participa

O último episódio do MasterChef em 2020 vai ao ar na terça-feira, 29. O programa reunirá 23 dos 24 vencedores de programas da temporada - Luiz Carlos, ganhador do 21º episódio, não participou. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, foram oito novos competidores a cada programa. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

"Essa para nós talvez tenha sido a temporada mais bonita de todas as temporadas do MasterChef. A gente entendeu o significado de prato MasterChef: pode ser um fígado acebolado, uma marmita, um arroz e feijão. O que importa é que esteja muito bem feito", afirmou Paola Carosella em vídeo de apresentação dos participantes divulgado nesta segunda-feira, 28.

Quem foram os vencedores do MasterChef em 2020

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton. No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de "delícia" após o título. Fernanda foi a vencedora do 12º. Em sua 2ª participação no MasterChef, Adriana venceu o 13º episódio.

Lucas foi o campeão do 14º, Renata do 15º e Dayanna do 16º programa. A freira Lorayne venceu o 17º episódio e a bailarina Laura, o 18º. Marina, o 19º, e Luiz Henrique o 20º.

Luiz Carlos ganhou o 21º episódio, Ronaldo o 22º e Rafaela o 23º. O 24º e último episódio foi uma repescagem com participantes que se destacaram ao longo do ano, vencido por Danila.