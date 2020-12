Após matar ex-companheira, homem ameaça motorista de app para se livrar do corpo em R.Pires

Do Diário do Grande ABC



28/12/2020 | 18:40



Mais um feminicídio foi registrado no Estado de São Paulo nesta segunda-feira (28) e o desfecho aconteceu em Ribeirão Pires. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, um gesseiro de 34 anos matou a ex-companheira, uma operadora de telemarketing de 37 anos, na Rua Jorge Tomé, no Jardim Santo Antônio, em Poá, na região metropolitana de São Paulo. Por volta da 1h, ele chamou um aplicativo na tentativa de se livrar do corpo dela em matagal da Estrada da Sondália, em Ribeirão Pires.

No início, o criminoso disse que precisava de ajuda para levar a mulher ao hospital, alegando que ela não se sentia bem, mas o motorista desconfiou que ela tinha morrido e passou a ser ameaçado com uma faca. Quando chegaram ao local que o corpo seria colocado, o condutor conseguiu fugir e encontrou equipe da polícia rodoviária na Índio Tibiriçá. O homem foi preso em flagrante quando arrastava o corpo da mulher. Foram apreendidos com ele uma faca e dois celulares.

O caso foi registrado na delegacia de Ribeirão Pires como feminicídio, destruição, subtração, ocultação de cadáver e constrangimento.

FIM DE ANO VIOLENTO

Ao menos sete mulheres foram mortas antes, durante e após o Natal no Brasil. No sábado (28), Iara Xavier de Oliveira, 31 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio na Rua Hércules, na Vila Suíça, em Santo André. O autor do crime foi seu ex-companheiro Vitor Araújo Domingues, 22, que tirou a própria vida após alvejar a jovem com dois tiros.

Viviane Vieira do Amaral, 45 anos, moradora de Niterói, Rio de Janeiro; Thalia Ferraz, 23, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina; Evelaine Aparecida Ricardo, 29, de Campo Largo, Paraná; Loni Priebe de Almeida, 74, de Ibarama, Rio Grande do Sul; Anna Paula Porfírio dos Santos, 45, de Recife, Pernambuco; e Aline Arns, 38, de Forquilhinha, Santa Catarina, foram mortas por companheiros ou ex-companheiros.

ESTATÍSTICAS

Dados do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, disponibilizados semana passada em plataforma unificada, mostram que de todos os 2.446 chamados originados de cidades do Grande ABC entre janeiro e junho deste ano, 42% deles denunciavam violências e/ou violações de direitos ocorridos em ambiente doméstico.