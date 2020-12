Explosão em lancha deixa três pessoas feridas em marina de Bertioga

28/12/2020 | 17:57



Três pessoas ficaram feridas durante a explosão de uma lancha na garagem náutica de uma marina, no Jardim Indaiá, em Bertioga, litoral de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 28. Conforme o Corpo de Bombeiros, o barco passava por manutenção no deque seco da Marina Capital, quando houve uma explosão.

A força do deslocamento de ar lançou dois funcionários a vários metros de distância. Eles tiveram fraturas nos membros inferiores. Funcionários conseguiram remover a lancha em chamas para o estacionamento, distante de outras embarcações, e chamaram os bombeiros. Cinco viaturas de Bertioga e Santos foram mobilizadas para apagar as chamas.

Os dois homens, de 43 e 19 anos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o pronto-socorro do Hospital Municipal de Bertioga. À tarde, eles continuavam internados em estado estável. Um adolescente de 15 anos que estava próximo da embarcação também sofreu ferimentos, mas recebeu atendimento e já foi liberado.

A Polícia Civil informou que aguarda o laudo da perícia para dar seguimento ao inquérito que apura as causas do acidente. A Marina Capital informou que suspendeu as atividades nesta segunda-feira para a apuração do acontecido e, nesta terça-feira, 29, se pronunciará sobre o acidente.