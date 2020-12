Ponte Preta realiza último treino em Campinas e viaja com dúvidas

28/12/2020 | 17:14



A Ponte Preta realizou o último treinamento em Campinas na manhã desta segunda-feira e na sequência embarcou para Porto Alegre, onde faz uma atividade nesta terça no CT do Internacional antes de seguir para Caxias do Sul, palco do jogo de quarta contra o Juventude.

O técnico Fabinho Moreno tem algumas dúvidas. Na defesa, Wellington Carvalho volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão automática, mas a dupla formada por Ruan Renato e Luizão pode ser mantida depois da boa atuação na vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 1.

Outros dois jogadores retornam de suspensão: o volante Neto Moura e o meia Luan Dias. O primeiro deve ser opção no banco de reservas, enquanto Dias pode aparecer no lugar do atacante Moisés, que não foi bem na última partida.

Para esse confronto direto pelo acesso, Fabinho Moreno continua sem poder contar com quatro jogadores que na semana passada testaram positivo para a covid-19 e seguem cumprindo isolamento: os volantes Dawhan e Luis Oyama, e os atacantes Pedrinho e João Veras.

"A equipe está focada em trabalhar, buscar os resultados, então nada mais junto que essas duas sequências de vitória. Tenho certeza que com o empenho, dedicação e humildade, principalmente, vamos continuar buscando ampliar essa invencibilidade. Estamos almejando o G4, que é nosso maior objetivo", disse Luizão.

Embalada por duas vitórias seguidas, a Ponte Preta está na sétima colocação, com 46 pontos, e entra no G4 se ganhar em Caxias do Sul, pois passaria o quarto colocado Juventude pelo número de triunfos.