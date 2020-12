Silvia Grecco vai ser secretária na gestão de Bruno Covas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



28/12/2020 | 17:12



O prefeito reeleito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou Silvia Prin Grecco como secretária de Pessoa com Deficiência da Capital a partir do ano que vem. Filha do ex-prefeito de Mauá Edgard Grecco, Silvia ficou nacionalmente conhecida pelo filho Nickollas, deficiente visual e autista que acompanha os jogos do Palmeiras, seu time de coração, por meio de narrações da mãe. Moradora de Santo André, Silvia estava à frente da pasta de Pessoa com Deficiência no governo de Paulo Serra (PSDB).

“Silvia Regina Grecco é ganhadora do prêmio da Fifa Fan Awards 2019 como melhor torcedor do mundo, pela narração de jogos do Palmeiras para seu filho Nickollas, que é cego e autista. Foi assessora na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Presidente da CPA (Comissão Permanente de Acessibilidade) de São Paulo. Foi secretária municipal de Assistência Social, por duas vezes, em Mauá, e atua como secretária municipal da Pessoa com Deficiência em Santo André”, escreveu Covas, ao justificar a nomeação.